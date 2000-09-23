» » В США показали шестиколесный внедорожник Chevrolet
Раздел: Авто  
0

В США показали шестиколесный внедорожник Chevrolet

В США показали шестиколесный внедорожник Chevrolet Тюнеры 6-колесный Chevrolet Silverado.

Создала автомобиль компания Hennessey Performance. Необычный автомобиль получил название Goliath 6×6, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Компания Hennessey Performance создала шестиколесный внедорожник Goliath 6×6, который базируется на платформе Chevrolet Silverado Trail Boss. Автомобиль будет выпущен ограниченной серией, включающей 24 экземпляра, пишет Onliner.

Кроссовер получил дополнительную заднюю ось на платформе, доработанную конструкцию кузова. Также новинка имеет LED-прожектор на крыше.

Автомобиль оснащен мощным 6,2-литровым V8 с нагнетателем. Мощность агрегата - 705 л. с., а крутящий момент - 914 Н·м. Вероятная отдача мотора составит 300 л.с.

Читайте также: Шестиколесный внедорожник и суперкар Mercedes-AMG устроили дрэг-гонку

Стоимость автомобиля составляет 375 тысяч долларов.
В США показали шестиколесный внедорожник Chevrolet
В США показали шестиколесный внедорожник Chevrolet
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Chevrolet, тюнинг, шесть колес, шестиколесный внедорожник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:51 » Автор: Алена Шимко
     317
     0

Похожие новости по теме

Пикап Chevrolet поставили на шесть колес Пикап Chevrolet поставили на шесть колес

Ходовая часть автомобиля подверглась значительному тюнингу.

Шестиколесный внедорожник и суперкар Mercedes-AMG устроили дрэг-гонку Шестиколесный внедорожник и суперкар Mercedes-AMG устроили дрэг-гонку

Внедорожник Devel Sixty комплектуется 6,75-литровым турбодизельным мотором V8 с отдачей 720 л.с.

Внедорожник Chevrolet Tahoe получил спецверсию Внедорожник Chevrolet Tahoe получил спецверсию

Внедорожник Chevrolet Tahoe в версии Custom Midnight Edition получил два ряда сидений и увеличенный багажник.

Hennessey превратило Chevrolet Camaro ZL1 в 1000-сильный Exorcist Hennessey превратило Chevrolet Camaro ZL1 в 1000-сильный Exorcist

Hennessey выставит 1000-сильного «Экзорциста» против «Демона».

Chevrolet подготовила версию пикапа Silverado для спецвойск Chevrolet подготовила версию пикапа Silverado для спецвойск

На тюнинг-шоу SEMA дебютирует пикап Silverado Special Ops.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх