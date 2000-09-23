Раздел: Авто
В США показали шестиколесный внедорожник Chevrolet
Тюнеры 6-колесный Chevrolet Silverado.
Создала автомобиль компания Hennessey Performance. Необычный автомобиль получил название Goliath 6×6, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Компания Hennessey Performance создала шестиколесный внедорожник Goliath 6×6, который базируется на платформе Chevrolet Silverado Trail Boss. Автомобиль будет выпущен ограниченной серией, включающей 24 экземпляра, пишет Onliner.
Кроссовер получил дополнительную заднюю ось на платформе, доработанную конструкцию кузова. Также новинка имеет LED-прожектор на крыше.
Автомобиль оснащен мощным 6,2-литровым V8 с нагнетателем. Мощность агрегата - 705 л. с., а крутящий момент - 914 Н·м. Вероятная отдача мотора составит 300 л.с.
Читайте также: Шестиколесный внедорожник и суперкар Mercedes-AMG устроили дрэг-гонку
Стоимость автомобиля составляет 375 тысяч долларов.
Создала автомобиль компания Hennessey Performance. Необычный автомобиль получил название Goliath 6×6, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Компания Hennessey Performance создала шестиколесный внедорожник Goliath 6×6, который базируется на платформе Chevrolet Silverado Trail Boss. Автомобиль будет выпущен ограниченной серией, включающей 24 экземпляра, пишет Onliner.
Кроссовер получил дополнительную заднюю ось на платформе, доработанную конструкцию кузова. Также новинка имеет LED-прожектор на крыше.
Автомобиль оснащен мощным 6,2-литровым V8 с нагнетателем. Мощность агрегата - 705 л. с., а крутящий момент - 914 Н·м. Вероятная отдача мотора составит 300 л.с.
Читайте также: Шестиколесный внедорожник и суперкар Mercedes-AMG устроили дрэг-гонку
Стоимость автомобиля составляет 375 тысяч долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
317
0
Также советуем посмотреть
- Щодо соціології рейтингу
- «Иди на запах»: российский поэт высмеял шутку Лаврова
- Мураев и сепаратизм на Закарпатье
- Китаянка превратила мешки для цемента в свадебное платье
- Боевики отказали наблюдателям ОБСЕ в проезде к заброшенной школе
- Каноническая территория и экзархи
- В ВСУ рассказали, какие задачи будут стоять перед базой ВМС в Азовском море
- В России оконфузились с бигбордом ко Дню сухопутных войск
- Россия: вместо пенсии – пособие по безработице
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
- Забавные фотки людей, ощутивших на себе "карму"
- Парень, живущий с двумя девушками, с юмором раскрыл женские секреты
- Особенности русских свадеб в уморительных фотках
- Украина выполнила большую часть рекомендаций по борьбе с коррупцией
- Забавные питомцы, не желающие расставаться с хозяевами
- Климкин признался в отсутствии прогресса в переговорах с Венгрией
- Странные «персонажи», которых можно встретить лишь в супермаркетах
- Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
- В соцсетях высмеяли назначение Болдуина профессором киевского вуза
- Над шуткой Лаврова о Порошенко смеются в Сети
- Вдова погибшего на Донбассе украинского военного подала в суд на РФ
- Помпео признал неудачу с Россией
- В ВМС раскрыли цель переброски боевых кораблей в Азовское море
- Птицы прославились, сделав "массаж" своему хвостатому другу
- «Права справа» стала на заваді знищення стратегічного підприємства
- Российское оружие для Сирии высмеяли меткой карикатурой
- Активисты собирают ночной протест на Банковой
- Леонтьев vs Розенберг
- Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 26 сентября
- Украина сама себя загнала в кабалу
Оставьте свой комментарий