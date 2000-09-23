Раздел: Авто
Свежий рейтинг самых продаваемых авто в Европе
Победитель предпочли 34,6 тысяч европейцев.
В августе лидером европейского рынка новых легковых автомобилей остался Volkswagen Golf. Эту модель предпочли 34,6 тысяч автолюбителей, что на 11% больше, чем в августе 2017 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Вместе с тем, существенно нарастил продажи французский конкурент в лице Renault Clio, чьи продажи составили 25,7 тысяч автомобилей - это на 54% больше, чем год назад.
Замыкает тройку кроссовер Nissan Qashqai, продемонстрировавший почти двойной прирост продаж (97%), что едва не подняло его на вторую позицию - 24,4 тысячи единиц. Замыкают пятерку Volkswagen Polo с показателем в 21,3 тысячи единиц (69% роста) и Renault Captur, разошедшийся тиражом в 20,4 тысячи единиц (106% роста).
Читайте также: Свежий рейтинг самых популярных автомобилей в мире
В топ-10 европейского рынка также попали Volkswagen Tiguan (19,3 тысячи и 39% роста), Dacia Duster (17,5 тысяч и 84% роста), Dacia Sandero (17,4 тысячи и 24% роста), Renault Megane (16,8 тысяч и 92% роста), а также Skoda Octavia (15,9 тысяч единиц при нулевом показателе роста и падения).
В августе лидером европейского рынка новых легковых автомобилей остался Volkswagen Golf. Эту модель предпочли 34,6 тысяч автолюбителей, что на 11% больше, чем в августе 2017 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Вместе с тем, существенно нарастил продажи французский конкурент в лице Renault Clio, чьи продажи составили 25,7 тысяч автомобилей - это на 54% больше, чем год назад.
Замыкает тройку кроссовер Nissan Qashqai, продемонстрировавший почти двойной прирост продаж (97%), что едва не подняло его на вторую позицию - 24,4 тысячи единиц. Замыкают пятерку Volkswagen Polo с показателем в 21,3 тысячи единиц (69% роста) и Renault Captur, разошедшийся тиражом в 20,4 тысячи единиц (106% роста).
Читайте также: Свежий рейтинг самых популярных автомобилей в мире
В топ-10 европейского рынка также попали Volkswagen Tiguan (19,3 тысячи и 39% роста), Dacia Duster (17,5 тысяч и 84% роста), Dacia Sandero (17,4 тысячи и 24% роста), Renault Megane (16,8 тысяч и 92% роста), а также Skoda Octavia (15,9 тысяч единиц при нулевом показателе роста и падения).
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