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Раздел: Авто  
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В Сети рассекретили новый Porsche 911

В Сети рассекретили новый Porsche 911Авто засняли практически без камуфляжа.

На одной из заправок в штате Калифорния пользователю Instagram с ником elizabethporsche удалось заснять новый Porsche 911 с индексом 992 практически без камуфляжа. На видео можно увидеть экстерьер и модернизированный салон спорткара, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

Прототип Porsche 911 выкрашен в оттенок красного под названием Guards Red и оснащен 20-дюймовыми колесами RS Spyder. Внешне машина выглядит немного шире предшественника, а дизайн задней части кузова выполнен в стиле последних поколений Cayenne и Panamera, с узкими фонарями, соединенными тонкой светодиодной полоской.

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Зимой прототип спорткара в версии Carrera S удалось заснять на одной из сервисных станций. Чуть раньше появилась информация, что 992-е получат прибавку в мощности: в зависимости от модификации отдача вырастет на 10-60 сил. Так, двигатель Porsche 911 Turbo S будет развивать около 640 лошадиных сил вместо нынешних 580. Кроме этого, к 2023 году в линейке 911 появится гибридный вариант.
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 Теги: Porsche 911, тесты

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Сегодня, 16:27 » Автор: Алена Шимко
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