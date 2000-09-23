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Раздел: Авто  
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Тюнеры переделали военный Hummer в трековый автомобиль

Тюнеры переделали военный Hummer в трековый автомобильТюнеры создали трековый Hummer H1.

Американское ателье Mil-Spec частенько берется за тюнинг Hummer и как правило упор делают на улучшение и так неплохих внедорожных способностей. Однако теперь тюнеры пошли другим путем и создали трековый Hummer H1, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

За основу взяли военный вариант HMMV с брезентовыми дверьми и крышей. Тперь перед нами – сногсшибательный хот-род.

Для начала автомобиль существенно занизили – его клиренс уменьшен сразу на 18 см. Установлены и низкопрофильные шины Pirelli P-Zero.

Но самой большой доработке подвергся двигатель. Турбодизельный 6,6-литровый V8 Duramax теперь развивает 800 л. с. и обладает тепловозным крутящим моментом в 2035 Н∙м.

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Удивительно, но стоковая трансмиссия держит эту мощь. Ходовую пришлось переработать, также установлены тормоза с шестипоршневыми суппортами. Ниже на видео можно увидеть, как это чудо едет.
Тюнеры переделали военный Hummer в трековый автомобиль
Тюнеры переделали военный Hummer в трековый автомобиль

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 Теги: Hummer H1, тюнинг, трек

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Сегодня, 18:18 » Автор: Алена Шимко
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