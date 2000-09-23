Раздел: Авто
Электрическому внедорожнику Bollinger добавили съемную стеклянную крышу
Питать электромоторы будет батарея емкостью 120 киловатт-часов.
Нью-Йоркский стартап Bollinger Motors показал новый дизайн пятидверной модификации электрического внедорожника Bollinger B1. Теперь модель, помимо обычной алюминиевой крыши, предложили оснащать стеклянными панелями, которые можно снять, оставив только силовой каркас.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Модульная конструкция Bollinger B1 позволит демонтировать все стеклянные панели: крышу, боковые и задние стекла. На месте всегда остается лишь лобовое и каркас. Также съемными сделаны двери. Серийное производство внедорожников начнется в конце 2019 года, а поставки клиента - в 2020-м.
В августе Bollinger B1 продули в аэродинамической трубе, выяснив, что подъемная сила на передней оси выше, чем на задней. Проблему решили увеличением размера вентиляционные отверстий, в которые теперь интегрированы фары, и переносом прорезей для вывода воздуха с крыльев на капот.
Bollinger B1 оснастят двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента. С места до 60 миль в час (96 километров в час) внедорожник сможет разогнаться за 6,5 секунды. Его максимальная скорость составит 160 километров в час.
Читайте также: В США создали 360-сильный электрический внедорожник
Bollinger B1 получит гидропневматическую подвеску с возможностью изменения дорожного просвета между 254, 390 и 508 миллиметрами. Углы въезда и съезда внедорожника составят 56 и 53 градуса соответственно. Объем багажника со сложенными задними сиденьями и передним отсеком - 3185 литров.
Нью-Йоркский стартап Bollinger Motors показал новый дизайн пятидверной модификации электрического внедорожника Bollinger B1. Теперь модель, помимо обычной алюминиевой крыши, предложили оснащать стеклянными панелями, которые можно снять, оставив только силовой каркас.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Модульная конструкция Bollinger B1 позволит демонтировать все стеклянные панели: крышу, боковые и задние стекла. На месте всегда остается лишь лобовое и каркас. Также съемными сделаны двери. Серийное производство внедорожников начнется в конце 2019 года, а поставки клиента - в 2020-м.
В августе Bollinger B1 продули в аэродинамической трубе, выяснив, что подъемная сила на передней оси выше, чем на задней. Проблему решили увеличением размера вентиляционные отверстий, в которые теперь интегрированы фары, и переносом прорезей для вывода воздуха с крыльев на капот.
Bollinger B1 оснастят двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента. С места до 60 миль в час (96 километров в час) внедорожник сможет разогнаться за 6,5 секунды. Его максимальная скорость составит 160 километров в час.
Читайте также: В США создали 360-сильный электрический внедорожник
Bollinger B1 получит гидропневматическую подвеску с возможностью изменения дорожного просвета между 254, 390 и 508 миллиметрами. Углы въезда и съезда внедорожника составят 56 и 53 градуса соответственно. Объем багажника со сложенными задними сиденьями и передним отсеком - 3185 литров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
265
0
Также советуем посмотреть
- Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
- Нелепые фотки девушек, которым не стоило надевать рваные джинсы
- Пощечина осьминогом: морской котик «наказал» назойливого парня
- В России «хозяйственный» бобер оставил без света тысячи людей
- Помощник Пушилина обсуждал возможность устранения Захарченко
- Конфуз дня: Климкин заснул во время выступления Порошенко
- Что мешает Венгрии аннексировать Закарпатье
- Экс-боец «Торнадо» раскрыл детали убийства Олешко
- Дизайнеры нашли смешной способ продать коврик для авто за 2300 долларов
- Дипвідносини з РФ потрібно розірвати
- За год зафиксированы 183 жертвы среди гражданского населения на Донбассе, - ОБСЕ
- В США засняли «НЛО», пожирающее солнечную энергию
- В России начинается массовое недовольство властью
- Чиновников Укравтодора обыскивают в 15 областях
- Возле военного арсенала перехватили беспилотник, - Генштаб
- Что происходит в Одессе: некоторые факты шокируют
- «Эпопею» с горячей водой в Киеве высмеяли забавными фотожабами
- СБУ расследует выдачу венгерских паспортов жителям Закарпатья
- В Украине от взрывов «Молотов» погибли 13 человек
- О призывах Леонтьева «уничтожить Украину»
- Луценко назвал причину взрыва миномета «Молот» в Ровно
- За Порошенка варто підняти келих вина
- Сеть насмешили безуспешные заигрывания львицы
- Единая партия: очередной самообман
- Бойцы ООС рассказали о ситуации на передовой
- Умора: в Челябинске отыскали «Правый сектор»
- Щодо соціології рейтингу
- «Иди на запах»: российский поэт высмеял шутку Лаврова
- Мураев и сепаратизм на Закарпатье
- Китаянка превратила мешки для цемента в свадебное платье
Оставьте свой комментарий