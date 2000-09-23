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Раздел: Авто  
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GM зарегистрируют новый товарный знак

GM зарегистрируют новый товарный знакНовинкой может стать система полного привода.

По данным зарубежных автомобильных изданий, которые ссылаются на собственные проверенные источники в американском концерне GM, в настоящее время, официальные представители бренда проводят регистрацию нового товарного знака.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

Заявка на патент была подана 20 сентября 2018. Сообщается, что новинкой может стать система полного привода – ну посудите сами, название у нее вот такое «Sport Control AWD», что можно перевести как «спортивная система контроля полного привода».

Известно, что новый торговый знак Sport Control AWD включает в себя «Полноприводные системы и электронные системы контроля устойчивости для транспортных средств; системы рулевого управления для транспортных средств; системы контроля тяги для транспортных средств; подвесные системы для транспортных средств; тормозные системы для транспортных средств; а также аппарат для передвижения по суше, воздуху или воде».

Надо сказать, что хоть Sport Control AWD и звучит несколько странно, это может быть не что иное, как ребрендинг одной из существующих систем. Как отмечают представители GM, Sport Sport AWD будет похожа на Super-Handling AWD, которая используется для автомобилей марок Honda/Acura.

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Отметим, что подобное обновление уже существующих систем и комплексов не является чем-то необычным, особенно для автопроизводителей премиум-класса. К примеру баварский бренд BMW имеет свою систему полного привода xDrive, у Audi есть в распоряжении Quattro, а у Mercedes 4Matic. Вот и концерн General Motors (GM) видимо тоже решил оформить свою, фирменную полноприводную систему.

К большому сожалению, на данный момент у нас нет более подробной информации о американской новинке.

Может быть, имя Sport Control AWD предназначено для обозначения чего-то нового, а может быть, GM просто решила официально зарегистрировать свою нынешнюю систему.
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 Теги: GM, товарный знак, привод

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Сегодня, 21:12 » Автор: Едгар Букмирза
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