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В Канаде построили броневик для апокалипсиса
Пассажирский отсек выполнен цельносварным и вмещает 10-12 седоков.
Канадская фирма Roshel Defence Solutions представила бронированный внедорожник Senator Armoured Rescue Vehicle, что означает «Бронированный спасательный автомобиль».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Бронекапсула установлена на серийное коммерческое шасси - судя по панели приборов, это пикап Ford SuperDuty. В первую очередь машина предназначена для сил специального назначения и полицейского спецназа.
Под капотом - восьмицилиндровый дизель 6.7 мощностью 330 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатым «автоматом».
Бронирование выполнено в соответствии со стандартом B7: машина должна выдерживать обстрел из винтовки патронами 7,62 × 51 мм НАТО с термоупрочненным сердечником. По обещаниям специалистов Roshel Defence Solutions, у броневика есть некоторая защита от взрыва - он должен выдерживать подрыв двух ручных гранат DM51 немецкого образца либо противопехотных мин похожей мощности.
В стандартной комплектации броневик оборудован сиденьями, смягчающими воздействие взрывной волны. Правда, они установлены лишь сзади - водитель и передний пассажир сидят на обычных креслах от фордовского пикапа.
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В список заказного оснащения входят поворотная камера кругового обзора, турель на крыше, система подкачки шин, система пожаротушения, камеры ночного видения и фильтро-вентиляционная установка.
Канадская фирма Roshel Defence Solutions представила бронированный внедорожник Senator Armoured Rescue Vehicle, что означает «Бронированный спасательный автомобиль».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Бронекапсула установлена на серийное коммерческое шасси - судя по панели приборов, это пикап Ford SuperDuty. В первую очередь машина предназначена для сил специального назначения и полицейского спецназа.
Под капотом - восьмицилиндровый дизель 6.7 мощностью 330 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатым «автоматом».
Бронирование выполнено в соответствии со стандартом B7: машина должна выдерживать обстрел из винтовки патронами 7,62 × 51 мм НАТО с термоупрочненным сердечником. По обещаниям специалистов Roshel Defence Solutions, у броневика есть некоторая защита от взрыва - он должен выдерживать подрыв двух ручных гранат DM51 немецкого образца либо противопехотных мин похожей мощности.
В стандартной комплектации броневик оборудован сиденьями, смягчающими воздействие взрывной волны. Правда, они установлены лишь сзади - водитель и передний пассажир сидят на обычных креслах от фордовского пикапа.
Читайте также: В Канаде построили уникальный домик на берегу океана. Фото
В список заказного оснащения входят поворотная камера кругового обзора, турель на крыше, система подкачки шин, система пожаротушения, камеры ночного видения и фильтро-вентиляционная установка.
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