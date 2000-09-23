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Раздел: Авто  
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В США тестируют беспилотный школьный автобус

В США тестируют беспилотный школьный автобус Автобус будет перемещаться по ограниченной территории.

В одном из городов штата Флорида компания Transdev начала тестировать беспилотный школьный автобус. Он будет передвигаться в автономном режиме на ограниченной территории и перевозить учеников между домом и школой, сообщается в пресс-релизе Transdev. Многие разработчики беспилотных автомобилей убеждены, что наиболее перспективным является их использования в качестве общественного транспорта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

Большинство компаний в этой области создают легковые беспилотные автомобили, предназначенные для сервисов такси. Некоторые компании разрабатывают для будущего общественного транспорта беспилотные автобусы. К примеру, французский стартап EasyMile производит небольшие беспилотные электробусы EZ10, которые уже применяются в разных странах, в том числе в Японии, Нидерландах и Финляндии.

Transdev также применила в своем проекте EZ10 второго поколения, но использовала его в необычной роли - в качестве школьного автобуса, помогающего школьникам города Бэбкок-Рэнч в американском штате Флорида добираться до школы и обратно до дома.

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Во время тестового периода автобус будет перемещаться по ограниченной территории и останавливаться только в заданных местах. В будущем компания планирует расширить зону работы автобуса, также его можно будет вызывать через приложение на смартфоне из любого дома.

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 Теги: США, школьный автобус

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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