Раздел: Авто
В Украине "засветился" раритетный автобус
В Украине показали редчайший автобус ЗИЛ-118 Юность
На Retro Motor Fest в Запорожье показали очень редкий ЗИЛ-118 Юность. Напомним, что всего выпущено чуть более сотни этих автобусов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.ne
Данный ЗИЛ-118 выпущен в 1994 году и является одним из последних. Закупило его правительство Крыма для государственной дачи «Заря», которой впоследствии пользовался президент Леонид Кучма.
В 2006 году автобус ЗИЛ передали Симферопольскому профессионально-строительному лицею, а затем его выкупил частный коллекционер из Донецка. Сейчас ЗИЛ 118 Юность пребывает в Запорожье.
Напомним тебе, что 18-местеый автобус выпускали с 1964 года и он даже заинтересовал Генри Форда II, но массовое производство наладить так и не удалось. ЗИЛ-118 использовались для обслуживания официальных делегаций.
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Автобус относится к рестайлинговой серии и отличается угловатым дизайном в стиле ГАЗ-14 Чайка и ЗИЛ-117. Он оснащен семилитровым V8 ЗИЛ-130 на 150 л. с. и 3-ступенчатой АКПП.
На Retro Motor Fest в Запорожье показали очень редкий ЗИЛ-118 Юность. Напомним, что всего выпущено чуть более сотни этих автобусов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.ne
Данный ЗИЛ-118 выпущен в 1994 году и является одним из последних. Закупило его правительство Крыма для государственной дачи «Заря», которой впоследствии пользовался президент Леонид Кучма.
В 2006 году автобус ЗИЛ передали Симферопольскому профессионально-строительному лицею, а затем его выкупил частный коллекционер из Донецка. Сейчас ЗИЛ 118 Юность пребывает в Запорожье.
Напомним тебе, что 18-местеый автобус выпускали с 1964 года и он даже заинтересовал Генри Форда II, но массовое производство наладить так и не удалось. ЗИЛ-118 использовались для обслуживания официальных делегаций.
Читайте также: В Украине продают раритетный автомобиль
Автобус относится к рестайлинговой серии и отличается угловатым дизайном в стиле ГАЗ-14 Чайка и ЗИЛ-117. Он оснащен семилитровым V8 ЗИЛ-130 на 150 л. с. и 3-ступенчатой АКПП.
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