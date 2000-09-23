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В Украине "засветился" раритетный автобус

В Украине "засветился" раритетный автобус В Украине показали редчайший автобус ЗИЛ-118 Юность

На Retro Motor Fest в Запорожье показали очень редкий ЗИЛ-118 Юность. Напомним, что всего выпущено чуть более сотни этих автобусов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.ne

Данный ЗИЛ-118 выпущен в 1994 году и является одним из последних. Закупило его правительство Крыма для государственной дачи «Заря», которой впоследствии пользовался президент Леонид Кучма.

В 2006 году автобус ЗИЛ передали Симферопольскому профессионально-строительному лицею, а затем его выкупил частный коллекционер из Донецка. Сейчас ЗИЛ 118 Юность пребывает в Запорожье.

Напомним тебе, что 18-местеый автобус выпускали с 1964 года и он даже заинтересовал Генри Форда II, но массовое производство наладить так и не удалось. ЗИЛ-118 использовались для обслуживания официальных делегаций.

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Автобус относится к рестайлинговой серии и отличается угловатым дизайном в стиле ГАЗ-14 Чайка и ЗИЛ-117. Он оснащен семилитровым V8 ЗИЛ-130 на 150 л. с. и 3-ступенчатой АКПП.

В Украине "засветился" раритетный автобус
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 Теги: Украина, автобус

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Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
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