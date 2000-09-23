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Раздел: Авто  
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Terrafugia начинает принимать заказы на летающий автомобиль

Terrafugia начинает принимать заказы на летающий автомобильЛетающий автомобиль Terrafugia поступит в продажу в 2019 году

В октябре компания Terrafugia начнет принимать предварительные заказы на летающую машину Transition, продажи транспортного средства могут стартовать в начале следующего года. Однако пока автомобиль не был сертифицирован, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Стоит отметить, что компания Terrafugia принадлежит концерну Geely.

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Terrafugia Transition является двухместным летающим авто со складными крыльями, его можно заправить топливом или зарядить электричеством. Машина поднимается в воздух с взлетно-посадочной полосы, что может ограничить его использование. Согласно информации производителя, максимальная скорость полета составит 160 км/час.
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 Теги: летающий автомобиль, предзаказ

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Сегодня, 08:30 » Автор: Татьяна Ларина
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