Раздел: Авто
В Сети рассекретили новый кроссовер Geely Atlas
Авто "поймали" на тестах.
Китайский автопроизводитель Geely начал дорожные испытания кроссовера Atlas следующей генерации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Фотошпионам удалось сделать несколько снимков автомобиля.
Несмотря на то, что машина была покрыта камуфляжной пленкой, эксперты заметили, что на ней установлена новая передняя оптика и бампера. К тому же у автомобиля была изменена решетка радиатора и добавлены другие задние фонари.
Дизайнеры также изменили салон кроссовера, оснастив его новейшей системой мультимедиа с огромным сенсорным экраном и цифровой панелью приборов.
Читайте также: В Сети появились снимки нового кроссовера Geely
Технические характеристики новинки все еще неизвестны. Впрочем, инсайдеры заявляют, что она получит расширенную моторную гамму, которая помимо предыдущих двигателей будет включать в себя гибридную силовую установку.
Китайский автопроизводитель Geely начал дорожные испытания кроссовера Atlas следующей генерации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Фотошпионам удалось сделать несколько снимков автомобиля.
Несмотря на то, что машина была покрыта камуфляжной пленкой, эксперты заметили, что на ней установлена новая передняя оптика и бампера. К тому же у автомобиля была изменена решетка радиатора и добавлены другие задние фонари.
Дизайнеры также изменили салон кроссовера, оснастив его новейшей системой мультимедиа с огромным сенсорным экраном и цифровой панелью приборов.
Читайте также: В Сети появились снимки нового кроссовера Geely
Технические характеристики новинки все еще неизвестны. Впрочем, инсайдеры заявляют, что она получит расширенную моторную гамму, которая помимо предыдущих двигателей будет включать в себя гибридную силовую установку.
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