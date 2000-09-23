Раздел: Авто
В Сети показали, как пес "доработал" спорткар Porsche
Домашние питомцы удивляют.
Домашние питомцы порой могут преподнести неприятные сюрпризы. Причем, от них может пострадать не только мебель или обувь, например, но и дорогой спорткар Porsche 911 Turbo S, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Нет, речь не идет о поврежденном салоне автомобиля. От действий собаки пострадал кузов Порше 911 Турбо. Если точнее, то сильно досталось задним крылу и бамперу, причем видно, что песик «работал» долго и активно.
Читайте также: Культовый спорткар Porsche продают за 60 долларов
Впрочем, владелец Порше не унывает и уже придумал решение проблемы. Фото поврежденного кузова выставил основатель калифорнийской тюнинг-студии Sharkwerks и сообщил, что ему заказали обвес Widebody для авто. Расширители арок прикроют все эти повреждения.
Домашние питомцы порой могут преподнести неприятные сюрпризы. Причем, от них может пострадать не только мебель или обувь, например, но и дорогой спорткар Porsche 911 Turbo S, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Нет, речь не идет о поврежденном салоне автомобиля. От действий собаки пострадал кузов Порше 911 Турбо. Если точнее, то сильно досталось задним крылу и бамперу, причем видно, что песик «работал» долго и активно.
Читайте также: Культовый спорткар Porsche продают за 60 долларов
Впрочем, владелец Порше не унывает и уже придумал решение проблемы. Фото поврежденного кузова выставил основатель калифорнийской тюнинг-студии Sharkwerks и сообщил, что ему заказали обвес Widebody для авто. Расширители арок прикроют все эти повреждения.
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