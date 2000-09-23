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Раздел: Авто  
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В Сети показали, как пес "доработал" спорткар Porsche

В Сети показали, как пес "доработал" спорткар PorscheДомашние питомцы удивляют.

Домашние питомцы порой могут преподнести неприятные сюрпризы. Причем, от них может пострадать не только мебель или обувь, например, но и дорогой спорткар Porsche 911 Turbo S, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

Нет, речь не идет о поврежденном салоне автомобиля. От действий собаки пострадал кузов Порше 911 Турбо. Если точнее, то сильно досталось задним крылу и бамперу, причем видно, что песик «работал» долго и активно.

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Впрочем, владелец Порше не унывает и уже придумал решение проблемы. Фото поврежденного кузова выставил основатель калифорнийской тюнинг-студии Sharkwerks и сообщил, что ему заказали обвес Widebody для авто. Расширители арок прикроют все эти повреждения.
В Сети показали, как пес "доработал" спорткар Porsche
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 Теги: Porsche, Porsche 911, спорткар, собака, кузов

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Сегодня, 15:04 » Автор: Алена Шимко
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