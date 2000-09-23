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Раздел: Авто  
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Audi представила самый маленький «заряженный» кроссовер

Audi представила самый маленький «заряженный» кроссоверПремьера новинки состоится 2 октября.

Компания Audi представила «заряженную» версию своего самого маленького кроссовера Q2, который получил приставку S в названии. Премьера новинки состоится 2 октября в рамках Парижского автосалона, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

Audi SQ2 оснастили бензиновым двухлитровым четырехцилиндровым наддувным двигателем, развивающим 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, а тяга передается на все колеса. Кроссовер способен ускоряться с места до первой «сотни» за 4,8 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.

Кроссовер получил подвеску со спортивными настройками и уменьшенным на 20 мм дорожным просветом. Кроме того, новинку укомплектовали тормозными механизмами с 340- и 310-силлиметровыми дисками спереди и сзади соответственно, а также суппортами красного цвета. Водителю доступно пять драйверских режимов: Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency и Individual. Система динамической стабилизации имеет функцию полного отключения.

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В список стандартного оборудования вошли светодиодные фары головного света и задние фонари, кожаные спортивные сиденья спереди, алюминиевые накладки на педали и климат-контроль. За дополнительную плату, например, можно заказать полностью цифровую приборную панель, проекционный дисплей, отделку салона алькантарой, а также мультимедийный комплекс с навигатором и 8,3-дюймовым экраном.
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 Теги: Audi, кроссовер, самый маленький

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Сегодня, 16:25 » Автор: Алена Шимко
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