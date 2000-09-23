Раздел: Авто
Audi представила самый маленький «заряженный» кроссовер
Премьера новинки состоится 2 октября.
Компания Audi представила «заряженную» версию своего самого маленького кроссовера Q2, который получил приставку S в названии. Премьера новинки состоится 2 октября в рамках Парижского автосалона, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Audi SQ2 оснастили бензиновым двухлитровым четырехцилиндровым наддувным двигателем, развивающим 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, а тяга передается на все колеса. Кроссовер способен ускоряться с места до первой «сотни» за 4,8 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.
Кроссовер получил подвеску со спортивными настройками и уменьшенным на 20 мм дорожным просветом. Кроме того, новинку укомплектовали тормозными механизмами с 340- и 310-силлиметровыми дисками спереди и сзади соответственно, а также суппортами красного цвета. Водителю доступно пять драйверских режимов: Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency и Individual. Система динамической стабилизации имеет функцию полного отключения.
Читайте также: Audi представила «заряженный» седан RS3
В список стандартного оборудования вошли светодиодные фары головного света и задние фонари, кожаные спортивные сиденья спереди, алюминиевые накладки на педали и климат-контроль. За дополнительную плату, например, можно заказать полностью цифровую приборную панель, проекционный дисплей, отделку салона алькантарой, а также мультимедийный комплекс с навигатором и 8,3-дюймовым экраном.
Компания Audi представила «заряженную» версию своего самого маленького кроссовера Q2, который получил приставку S в названии. Премьера новинки состоится 2 октября в рамках Парижского автосалона, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Audi SQ2 оснастили бензиновым двухлитровым четырехцилиндровым наддувным двигателем, развивающим 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, а тяга передается на все колеса. Кроссовер способен ускоряться с места до первой «сотни» за 4,8 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.
Кроссовер получил подвеску со спортивными настройками и уменьшенным на 20 мм дорожным просветом. Кроме того, новинку укомплектовали тормозными механизмами с 340- и 310-силлиметровыми дисками спереди и сзади соответственно, а также суппортами красного цвета. Водителю доступно пять драйверских режимов: Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency и Individual. Система динамической стабилизации имеет функцию полного отключения.
Читайте также: Audi представила «заряженный» седан RS3
В список стандартного оборудования вошли светодиодные фары головного света и задние фонари, кожаные спортивные сиденья спереди, алюминиевые накладки на педали и климат-контроль. За дополнительную плату, например, можно заказать полностью цифровую приборную панель, проекционный дисплей, отделку салона алькантарой, а также мультимедийный комплекс с навигатором и 8,3-дюймовым экраном.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
192
0
Также советуем посмотреть
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
- В Украине совсем не старые руководители
- Российский «Сбербанк» насмешил нелепой рекламой
- КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
- Почему идут атаки на НАБУ
- Боевики на Донбассе устроили новые секретные базы, - разведка
- Если устанет: королеве Британии подарили руку-автомат
- Россия можно назвать «Винни Пухом»
- В МВД заявили о раскрытии ряда дел по нападениям на активистов
- ВСУ на Донбассе отбили атаку ДРГ боевиков
- Стали известны новые данные о состоянии Сенцова
- Соцсети высмеяли новую скульптуру в Киеве
- Двум бывшим беркутовцам вручили подозрения в разгоне Евромайдана
- Повелитель енотов: американец устроил концерт для животных и прославился
- Буйный пассажир самолета решил «заглянуть» к пилотам, чтобы зарядить телефон
- Сеть насмешили киевские коммунальщики, пытающиеся защитить мусорку от «угона»
- На Донбассе ликвидировали известную террористку «Сирену»
- Скучающая в клубе девушка стала новым мемом
- Что боевики сделали с аэродромом в Луганске
- Маразм крепчает: пенсионерки Путина демонстративно избили «капитана Америку»
- Американцу пришлось удирать со скоростью света после шутки над аллигатором
- Боевики 22 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
- Жительница Запорожья сшила себе мужа
- Подборка смешных фото из семейных альбомов
- Нелепые изобретения, которые могли создать только японцы
- США передали Украине патрульные катера
Оставьте свой комментарий