Раздел: Авто
Audi анонсировала электроседан, заряжающийся за 12 минут
Выход новой модели рассчитан на 2020 год.
Предстоящий Audi e-tron GT должен стать первым полностью электрическим Audi с поддержкой зарядной системы мощностью 350 кВт, что поможет выдать действительно феноменальное время зарядки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Выход новой модели рассчитан на 2020 год, и по предварительной информации e-tron GT сможет заряжать свою батарею до 80% всего за 12 минут при условии подключения к быстрой зарядке мощностью 350 кВт. Это значительно лучше, чем текущая версия кроссовера Audi e-tron, которой требуется 30 минут.
По информации компании, сейчас технологии батарей еще не достаточно развиты для того, чтобы заряжаться от 350 кВт зарядки, но батареи e-tron GT уже будут поддерживать данную функцию.
Для того чтобы владельцам электрокаров было удобнее заряжать свои автомобили, Audi уже строит сеть станций быстрой зарядки по всему миру. В Европе они будут работать в сети станций Ionity, которые созданы совместными усилиями компаний Audi, BMW, Ford, Mercedes и других.
Кроме расширенных возможностей зарядки, известно, что Audi e-tron GT будет роскошным седаном, разработанным для соперничества с Tesla Model S и Porsche Taycan.
Читайте также: Audi анонсировала 20 электромобилей
Всего к 2025 году Audi планирует запустить 15 новых полностью электрических моделей.
Предстоящий Audi e-tron GT должен стать первым полностью электрическим Audi с поддержкой зарядной системы мощностью 350 кВт, что поможет выдать действительно феноменальное время зарядки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Выход новой модели рассчитан на 2020 год, и по предварительной информации e-tron GT сможет заряжать свою батарею до 80% всего за 12 минут при условии подключения к быстрой зарядке мощностью 350 кВт. Это значительно лучше, чем текущая версия кроссовера Audi e-tron, которой требуется 30 минут.
По информации компании, сейчас технологии батарей еще не достаточно развиты для того, чтобы заряжаться от 350 кВт зарядки, но батареи e-tron GT уже будут поддерживать данную функцию.
Для того чтобы владельцам электрокаров было удобнее заряжать свои автомобили, Audi уже строит сеть станций быстрой зарядки по всему миру. В Европе они будут работать в сети станций Ionity, которые созданы совместными усилиями компаний Audi, BMW, Ford, Mercedes и других.
Кроме расширенных возможностей зарядки, известно, что Audi e-tron GT будет роскошным седаном, разработанным для соперничества с Tesla Model S и Porsche Taycan.
Читайте также: Audi анонсировала 20 электромобилей
Всего к 2025 году Audi планирует запустить 15 новых полностью электрических моделей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
228
0
Также советуем посмотреть
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
- В Украине совсем не старые руководители
- Российский «Сбербанк» насмешил нелепой рекламой
- КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
- Почему идут атаки на НАБУ
- Боевики на Донбассе устроили новые секретные базы, - разведка
- Если устанет: королеве Британии подарили руку-автомат
- Россия можно назвать «Винни Пухом»
- В МВД заявили о раскрытии ряда дел по нападениям на активистов
- ВСУ на Донбассе отбили атаку ДРГ боевиков
- Стали известны новые данные о состоянии Сенцова
- Соцсети высмеяли новую скульптуру в Киеве
- Двум бывшим беркутовцам вручили подозрения в разгоне Евромайдана
- Повелитель енотов: американец устроил концерт для животных и прославился
- Буйный пассажир самолета решил «заглянуть» к пилотам, чтобы зарядить телефон
- Сеть насмешили киевские коммунальщики, пытающиеся защитить мусорку от «угона»
- На Донбассе ликвидировали известную террористку «Сирену»
- Скучающая в клубе девушка стала новым мемом
- Что боевики сделали с аэродромом в Луганске
- Маразм крепчает: пенсионерки Путина демонстративно избили «капитана Америку»
- Американцу пришлось удирать со скоростью света после шутки над аллигатором
- Боевики 22 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
Оставьте свой комментарий