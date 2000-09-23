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Раздел: Авто  
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Audi анонсировала электроседан, заряжающийся за 12 минут

Audi анонсировала электроседан, заряжающийся за 12 минутВыход новой модели рассчитан на 2020 год.

Предстоящий Audi e-tron GT должен стать первым полностью электрическим Audi с поддержкой зарядной системы мощностью 350 кВт, что поможет выдать действительно феноменальное время зарядки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Выход новой модели рассчитан на 2020 год, и по предварительной информации e-tron GT сможет заряжать свою батарею до 80% всего за 12 минут при условии подключения к быстрой зарядке мощностью 350 кВт. Это значительно лучше, чем текущая версия кроссовера Audi e-tron, которой требуется 30 минут.

По информации компании, сейчас технологии батарей еще не достаточно развиты для того, чтобы заряжаться от 350 кВт зарядки, но батареи e-tron GT уже будут поддерживать данную функцию.

Для того чтобы владельцам электрокаров было удобнее заряжать свои автомобили, Audi уже строит сеть станций быстрой зарядки по всему миру. В Европе они будут работать в сети станций Ionity, которые созданы совместными усилиями компаний Audi, BMW, Ford, Mercedes и других.

Кроме расширенных возможностей зарядки, известно, что Audi e-tron GT будет роскошным седаном, разработанным для соперничества с Tesla Model S и Porsche Taycan.

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Всего к 2025 году Audi планирует запустить 15 новых полностью электрических моделей.
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 Теги: Audi, электрический седан, 12 минут, зарядка авто

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Сегодня, 18:08 » Автор: Алена Шимко
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