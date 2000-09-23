Раздел: Авто
Украинским водителям разрешили ехать на желтый цвет, но не всегда
Постановление касается случая, когда водитель пересек перекресток на желтый сигнал светофора.
Водителям, которые при включении желтого сигнала светофора не могут остановить транспортное средство, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving
Об этом говорится в материале ЗиБ со ссылкой на постановлении Верховного Суда от 31.07.2018.
Постановление касается случая, когда водитель пересек перекресток на желтый сигнал светофора. Его остановил полицейский и составил постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа. Постановление полицейского водитель обжаловал в административном суде.
Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляционный суд постановление первой инстанции отменил, а иск водителя удовлетворил. Указанный вердикт было обжаловало в кассационной инстанции городское управление патрульной полиции.
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В постановлении №552 / 5623 / 16 -а ВС отметил, что выводы апелляционного суда являются верными, поскольку водитель доказал, что при включении желтого сигнала светофора не смог бы остановить транспортное средство без угрозы безопасности для других участников дорожного движения.
Водителям, которые при включении желтого сигнала светофора не могут остановить транспортное средство, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving
Об этом говорится в материале ЗиБ со ссылкой на постановлении Верховного Суда от 31.07.2018.
Постановление касается случая, когда водитель пересек перекресток на желтый сигнал светофора. Его остановил полицейский и составил постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа. Постановление полицейского водитель обжаловал в административном суде.
Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляционный суд постановление первой инстанции отменил, а иск водителя удовлетворил. Указанный вердикт было обжаловало в кассационной инстанции городское управление патрульной полиции.
Читайте также: Новая «автогражданка» облегчила жизнь украинским водителям
В постановлении №552 / 5623 / 16 -а ВС отметил, что выводы апелляционного суда являются верными, поскольку водитель доказал, что при включении желтого сигнала светофора не смог бы остановить транспортное средство без угрозы безопасности для других участников дорожного движения.
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