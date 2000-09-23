» » Honda CR-V стала гибридом
Раздел: Авто  
0

Honda CR-V стала гибридом

Honda CR-V стала гибридом Автомобиль был представлен в новой модификации.

Японская компания презентовала обновленную версию гибридного кроссовера CR-V для европейского рынка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Официальный дебют модели состоится в начале октября на автосалоне, который пройдет в Париже. Кроссовер получил гибридную силовую установку, состоящую из 2,0-литрового бензинового двигателя и электромотора. Суммарная мощность агрегата составляет 184 л.с.

Для обновленного Honda CR-V предусмотрено три режима езды: комбинированный, исключительно на электротяге и только при помощи ДВС.

Читайте также: Обновленный Hyundai i30 N показали до официальной премьеры

По словам представителя производителя, новинка получила «умную» систему переключения между режимами, обеспечивающую максимальную экономию топлива.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Honda CR-V, гибрид

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
     295
     0

Похожие новости по теме

Honda презентовала обновленный кроссовер CR-V Honda презентовала обновленный кроссовер CR-V

Мощность установки составит 184 лошадиные силы.

В Сети появились фото обновленного внедорожника Honda Pilot В Сети появились фото обновленного внедорожника Honda Pilot

В США начались тесты обновленного внедорожника Honda Pilot, получившего подзаряжаемую гибридную силовую установку.

Honda презентовала концептуальный кроссовер Honda презентовала концептуальный кроссовер

Новый гибрид Honda CR-V станет серийным в 2018 году.

Honda представила гибридную версию нового кроссовера CR-V Honda представила гибридную версию нового кроссовера CR-V

Японцы показали европейскую версию модели CR-V с гибридной силовой установкой.

Первые фотографии обновленного Honda CR-Z Первые фотографии обновленного Honda CR-Z

Премьера гибридного автомобиля состоится на автосалоне в Токио, который откроется в конце года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх