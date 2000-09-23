Раздел: Авто
Honda обновила популярную модель
Фотошпионы засняли новинку во время тестирования.
В ряде стран данный автомобиль также известен под названием Jazz. На данный момент производитель проводит испытания новинки. На фото автомобиль скрывает камуфляж, но даже несмотря на это, можно отметить, что авто получит кардинальные изменения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Со сменой поколений автомобиль получит новые фары с круговыми проекторами и светодиодными полосами, а также задние фонари отличатся горизонтальной компоновкой. По неофициальной информации премьера новинки состоится осенью 2019 года.
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Оснастят новый Honda Fit 1,3-литровым трехцилиндровым мотором мощностью 125 л.с., который устанавливается на модели Civic. Помимо этого ожидается, что автомобиль получит новое, более широкое шасси, а также будет изменена гибридная силовая установка.
В ряде стран данный автомобиль также известен под названием Jazz. На данный момент производитель проводит испытания новинки. На фото автомобиль скрывает камуфляж, но даже несмотря на это, можно отметить, что авто получит кардинальные изменения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Со сменой поколений автомобиль получит новые фары с круговыми проекторами и светодиодными полосами, а также задние фонари отличатся горизонтальной компоновкой. По неофициальной информации премьера новинки состоится осенью 2019 года.
Читайте также: Блогер показал, как меняются автомобили после пребывания под землей
Оснастят новый Honda Fit 1,3-литровым трехцилиндровым мотором мощностью 125 л.с., который устанавливается на модели Civic. Помимо этого ожидается, что автомобиль получит новое, более широкое шасси, а также будет изменена гибридная силовая установка.
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