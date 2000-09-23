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Раздел: Авто  
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Seat показал новую универсальную модель

Seat показал новую универсальную модель Автомобиль отличается работой на разном виде топлива.

Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Arona, который может работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе. Новинка пополнит линейку битопливных модификаций моделей Mii, Ibiza и Leon, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.

Seat Arona оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем 90 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 6-ступенчатой «механикой».

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у кроссовера 12,8 секунды. Максимальная скорость - 172 километра в час.Емкости для заправки природного газа расположены в днище задней части и способны вместить в себя 14,3 кг топлива, которого хватит на 400 км пути.

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По истечению запаса горючего двигатель автоматически переключится на бензин, который позволит проехать еще 160 километров.
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 Теги: Seat, премьера

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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