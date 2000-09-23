Раздел: Авто
Seat показал новую универсальную модель
Автомобиль отличается работой на разном виде топлива.
Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Arona, который может работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе. Новинка пополнит линейку битопливных модификаций моделей Mii, Ibiza и Leon, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
Seat Arona оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем 90 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 6-ступенчатой «механикой».
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у кроссовера 12,8 секунды. Максимальная скорость - 172 километра в час.Емкости для заправки природного газа расположены в днище задней части и способны вместить в себя 14,3 кг топлива, которого хватит на 400 км пути.
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По истечению запаса горючего двигатель автоматически переключится на бензин, который позволит проехать еще 160 километров.
Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Arona, который может работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе. Новинка пополнит линейку битопливных модификаций моделей Mii, Ibiza и Leon, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
Seat Arona оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем 90 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 6-ступенчатой «механикой».
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у кроссовера 12,8 секунды. Максимальная скорость - 172 километра в час.Емкости для заправки природного газа расположены в днище задней части и способны вместить в себя 14,3 кг топлива, которого хватит на 400 км пути.
Читайте также: Honda обновила популярную модель
По истечению запаса горючего двигатель автоматически переключится на бензин, который позволит проехать еще 160 километров.
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