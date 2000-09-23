» » Kia доработает популярную модель
Раздел: Авто  
0

Kia доработает популярную модель

Kia доработает популярную модель Quoris получит ряд интересных изменений.

Экс-глава BMW M, а ныне руководитель спортивного подразделения Hyundai N Альберт Бирман займется доработкой флагманского седана KIA K900, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Корейский производитель уверен, что благодаря так называемому «Эффекту Бирмана» у них получится избавиться от проблем с динамикой и управляемостью.

Первой KIA, созданной при непосредственном участии немецкого инженера, стал Stinger. В частности, Бирман занимался доводкой шасси фастбека. Позднее он улучшал ездовые характеристики моделей премиальной марки Genesis: G80 и G90. Теперь ему предстоит сделать то же самое с обновленным K900, который выйдет на американский рынок через несколько месяцев.

В США K900 доступен только с одним мотором - «битурбошестеркой» 3.3 мощностью 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. На других рынках модель предложат с 3,8-литровой атмосферной «шестеркой» или V8 объемом пять литров.

Читайте также: Seat показал новую универсальную модель

В список оснащения KIA K900 нового поколения входит светодиодная оптика, электронноуправляемые амортизаторы, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, а также интеллектуальная фоновая подсветка салона, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone.

Kia доработает популярную модель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Kia, Quoris

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
     187
     0

Похожие новости по теме

Kia тестирует новую версию своего флагманского седана Kia тестирует новую версию своего флагманского седана

Марка вывела на тесты новый вариант исполнения K9/K900/Quoris.

В Сеть слили фото нового седана Kia K9 В Сеть слили фото нового седана Kia K9

В Сеть выложили фото закамуфлированной «четырехдверки» K9 новой генерации.

Роскошный седан Kia K900 показали на официальных снимках Роскошный седан Kia K900 показали на официальных снимках

Судя по фото, будущая новинка получит хромированную решетку радиатора и новые светодиодные фары.

Kia рассекретила дизайн салона K900/Quoris Kia рассекретила дизайн салона K900/Quoris

Новую модель назвали самым роскошным автомобилем Kia.

Новый седан Kia K900 был замечен на тестах Новый седан Kia K900 был замечен на тестах

Седан нового поколения порадует обновлениями, которых так давно хотели многие автолюбители

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх