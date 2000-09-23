Раздел: Авто
Kia доработает популярную модель
Quoris получит ряд интересных изменений.
Экс-глава BMW M, а ныне руководитель спортивного подразделения Hyundai N Альберт Бирман займется доработкой флагманского седана KIA K900, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Корейский производитель уверен, что благодаря так называемому «Эффекту Бирмана» у них получится избавиться от проблем с динамикой и управляемостью.
Первой KIA, созданной при непосредственном участии немецкого инженера, стал Stinger. В частности, Бирман занимался доводкой шасси фастбека. Позднее он улучшал ездовые характеристики моделей премиальной марки Genesis: G80 и G90. Теперь ему предстоит сделать то же самое с обновленным K900, который выйдет на американский рынок через несколько месяцев.
В США K900 доступен только с одним мотором - «битурбошестеркой» 3.3 мощностью 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. На других рынках модель предложат с 3,8-литровой атмосферной «шестеркой» или V8 объемом пять литров.
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В список оснащения KIA K900 нового поколения входит светодиодная оптика, электронноуправляемые амортизаторы, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, а также интеллектуальная фоновая подсветка салона, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone.
Экс-глава BMW M, а ныне руководитель спортивного подразделения Hyundai N Альберт Бирман займется доработкой флагманского седана KIA K900, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Корейский производитель уверен, что благодаря так называемому «Эффекту Бирмана» у них получится избавиться от проблем с динамикой и управляемостью.
Первой KIA, созданной при непосредственном участии немецкого инженера, стал Stinger. В частности, Бирман занимался доводкой шасси фастбека. Позднее он улучшал ездовые характеристики моделей премиальной марки Genesis: G80 и G90. Теперь ему предстоит сделать то же самое с обновленным K900, который выйдет на американский рынок через несколько месяцев.
В США K900 доступен только с одним мотором - «битурбошестеркой» 3.3 мощностью 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. На других рынках модель предложат с 3,8-литровой атмосферной «шестеркой» или V8 объемом пять литров.
Читайте также: Seat показал новую универсальную модель
В список оснащения KIA K900 нового поколения входит светодиодная оптика, электронноуправляемые амортизаторы, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, а также интеллектуальная фоновая подсветка салона, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone.
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