Раздел: Авто
Рorsche представила современную версию гоночного 935
Компания реинкарнировала машину 1970-х годов.
Немцы представили современную версию купе 935/78, которое выступало в «Ле-Мане» и имело прозвище «Моби Дик». Компания Porsche представила на мероприятии Rennsport Reunion в Калифорнии современную версию знаменитого гоночного автомобиля второй половины 1970-х годов - 935. Новинку посвятили модификации 935/78, выступившей в 1978 г. в суточном марафоне «24 часа Ле-Мана», передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Тот автомобиль прозвали «Моби Дик» - за его белый цвет и характерную удлиненную заднюю часть кузова, напоминавшую хвост кита. Длина автомобиля составила 4,87 м, а длина - 2,03 метра. Купе получило гоночную ливрею и обводы колес в стиле оригинальной машины, а также массивное заднее антикрыло, выполненное в духе гоночного гибрида 919 Hybrid LMP1.
В основу современного Porsche 935/78 легло шасси суперкара 911 GT2 RS и кузов из армированного углеродным волокном пластика. Масса автомобиля составила 1379 килограммов. Новинку укомплектовали 3,8-литровым шестицилиндровым твин-турбо оппозитным двигателем, выдающим 700 лошадиных сил. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Современному Porsche 935/78 запрещено ездить по общественным дорогам - автомобиль предназначен только для трека. При этом суперкар оснащен системой динамической стабилизации, кондиционером и системой записи телеметрии.
Всего Porsche выпустит 77 подобных автомобилей.
Читайте также: Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo
В Европе стоимость современной версии знаменитой гоночной машины составит около 700 тыс. евро.
Немцы представили современную версию купе 935/78, которое выступало в «Ле-Мане» и имело прозвище «Моби Дик». Компания Porsche представила на мероприятии Rennsport Reunion в Калифорнии современную версию знаменитого гоночного автомобиля второй половины 1970-х годов - 935. Новинку посвятили модификации 935/78, выступившей в 1978 г. в суточном марафоне «24 часа Ле-Мана», передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Тот автомобиль прозвали «Моби Дик» - за его белый цвет и характерную удлиненную заднюю часть кузова, напоминавшую хвост кита. Длина автомобиля составила 4,87 м, а длина - 2,03 метра. Купе получило гоночную ливрею и обводы колес в стиле оригинальной машины, а также массивное заднее антикрыло, выполненное в духе гоночного гибрида 919 Hybrid LMP1.
В основу современного Porsche 935/78 легло шасси суперкара 911 GT2 RS и кузов из армированного углеродным волокном пластика. Масса автомобиля составила 1379 килограммов. Новинку укомплектовали 3,8-литровым шестицилиндровым твин-турбо оппозитным двигателем, выдающим 700 лошадиных сил. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Современному Porsche 935/78 запрещено ездить по общественным дорогам - автомобиль предназначен только для трека. При этом суперкар оснащен системой динамической стабилизации, кондиционером и системой записи телеметрии.
Всего Porsche выпустит 77 подобных автомобилей.
Читайте также: Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo
В Европе стоимость современной версии знаменитой гоночной машины составит около 700 тыс. евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
327
0
Также советуем посмотреть
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
- В Украине совсем не старые руководители
- Российский «Сбербанк» насмешил нелепой рекламой
- КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
- Почему идут атаки на НАБУ
- Боевики на Донбассе устроили новые секретные базы, - разведка
- Если устанет: королеве Британии подарили руку-автомат
Оставьте свой комментарий