» » Рorsche представила современную версию гоночного 935
Раздел: Авто  
0

Рorsche представила современную версию гоночного 935

Рorsche представила современную версию гоночного 935Компания реинкарнировала машину 1970-х годов.

Немцы представили современную версию купе 935/78, которое выступало в «Ле-Мане» и имело прозвище «Моби Дик». Компания Porsche представила на мероприятии Rennsport Reunion в Калифорнии современную версию знаменитого гоночного автомобиля второй половины 1970-х годов - 935. Новинку посвятили модификации 935/78, выступившей в 1978 г. в суточном марафоне «24 часа Ле-Мана», передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Тот автомобиль прозвали «Моби Дик» - за его белый цвет и характерную удлиненную заднюю часть кузова, напоминавшую хвост кита. Длина автомобиля составила 4,87 м, а длина - 2,03 метра. Купе получило гоночную ливрею и обводы колес в стиле оригинальной машины, а также массивное заднее антикрыло, выполненное в духе гоночного гибрида 919 Hybrid LMP1.

В основу современного Porsche 935/78 легло шасси суперкара 911 GT2 RS и кузов из армированного углеродным волокном пластика. Масса автомобиля составила 1379 килограммов. Новинку укомплектовали 3,8-литровым шестицилиндровым твин-турбо оппозитным двигателем, выдающим 700 лошадиных сил. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Современному Porsche 935/78 запрещено ездить по общественным дорогам - автомобиль предназначен только для трека. При этом суперкар оснащен системой динамической стабилизации, кондиционером и системой записи телеметрии.

Всего Porsche выпустит 77 подобных автомобилей.

Читайте также: Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo

В Европе стоимость современной версии знаменитой гоночной машины составит около 700 тыс. евро.
Рorsche представила современную версию гоночного 935
Рorsche представила современную версию гоночного 935
Рorsche представила современную версию гоночного 935
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Рorsche, 935, обновленная версия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:44 » Автор: Алена Шимко
     327
     0

Похожие новости по теме

Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo

У суперкара поменялась форма переднего спилиттера.

Porsche представила самую мощную новинку Porsche представила самую мощную новинку

Компания Porsche представила самый мощный и экстремальный 911-й за всю свою историю – GT2 RS нового поколения.

Компания Porsche подготовила новый гоночный болид Компания Porsche подготовила новый гоночный болид

Немецкий автопроизводитель Porsche презентовал новую гоночную версию купе 911 – GT3 RSR

Спорт-купе Porsche Cayman получило «черную версию» Спорт-купе Porsche Cayman получило «черную версию»

Машина разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,6 секунды.

Моторная гамма обновленного родстера Porsche Boxster Моторная гамма обновленного родстера Porsche Boxster

Porsche Boxster получит 370-сильный мотор.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх