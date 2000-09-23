Раздел: Авто
В Сети показали самый мощный Запорожец
Из "горбатого" выжали 2000 лошадиных сил.
Впервые о безумном проекте дрэгового ЗАЗа заговорили в 2013 году, а его первая интеграция уже в 2015 была полностью готова к гоночным трекам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Создатели подошли к модификациям очень радикально, поэтому сперва в Запорожец была поставлена конструкция из двух моторов, снятых с гоночных супермотоциклов Suzuki Hayabusa. Но потом этот двойной двигатель был заменен на улучшенный мотор Ford Mustang на 5.7 литров и 900 лошадей, который был подключен к трехступенчатой трансмиссии.
Сперва эксперты не разглядели потенциала, но спустя пару гонок многие конкуренты заявляли, что с этим Запорожцем нет смысла соревноваться, требуя снять машину с соревнований. Спустя еще год из мотора смогли выжать 1500 лошадиных сил, за счет чего милю этот монстр преодолевал за 36 секунд, выходя на скорость 250 кмч к концу дистанции.
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Теперь, в 2018 году, силовая установка претерпела еще одну серию модификаций, в результате чего мощность доросла до 2000 лошадиных сил. Тестировали это чудовище на аэродроме, а для торможения приходится использовать парашют. Машина легко выиграла чемпионат Украины по дрэгрейсингу благодаря способности разгоняться до 300 кмч.
Впервые о безумном проекте дрэгового ЗАЗа заговорили в 2013 году, а его первая интеграция уже в 2015 была полностью готова к гоночным трекам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Создатели подошли к модификациям очень радикально, поэтому сперва в Запорожец была поставлена конструкция из двух моторов, снятых с гоночных супермотоциклов Suzuki Hayabusa. Но потом этот двойной двигатель был заменен на улучшенный мотор Ford Mustang на 5.7 литров и 900 лошадей, который был подключен к трехступенчатой трансмиссии.
Сперва эксперты не разглядели потенциала, но спустя пару гонок многие конкуренты заявляли, что с этим Запорожцем нет смысла соревноваться, требуя снять машину с соревнований. Спустя еще год из мотора смогли выжать 1500 лошадиных сил, за счет чего милю этот монстр преодолевал за 36 секунд, выходя на скорость 250 кмч к концу дистанции.
Читайте также: В Сети показали раритетный «Запорожец» с правосторонним рулем
Теперь, в 2018 году, силовая установка претерпела еще одну серию модификаций, в результате чего мощность доросла до 2000 лошадиных сил. Тестировали это чудовище на аэродроме, а для торможения приходится использовать парашют. Машина легко выиграла чемпионат Украины по дрэгрейсингу благодаря способности разгоняться до 300 кмч.
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