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Раздел: Авто  
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Свежий рейтинг самых надежных электрокаров

Свежий рейтинг самых надежных электрокаровЭти электромобили не подведут.

Априори электромобили должны иметь меньше проблем, чем автомобили с привычными нам двигателями внутреннего сгорания. Однако, многие автолюбители до сих пор имеют предубеждения насчет электрокаров. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 самых надежных электромобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

1. CHEVROLET BOLT EV
По данным Consumer Reports, Chevrolet Bolt EV (см. фото вверху) – это самая популярная модель Chevrolet. У электрического Bolt рейтинг надежности, согласно исследованию Consumer Reports, составляет 4/5. Это очень много, учитывая, что данная модель появилась относительно недавно. В базовой комплектации Bolt EV стоит от 37 495 долларов.

2. TESLA MODEL S
Рейтинг надежности электрического седана Tesla Model S в результате опроса Consumer Reports равняется 4/5. Очень высокая надежность. Причем практически во всех категориях. Странно, что JD Power пока так и не нашел время для определения рейтинга надежности Model S. Этот электромобиль можно купить за 75 700 долларов.

3. NISSAN LEAF
Nissan Leaf уже давно является лидером среди электромобилей. Consumer Reports в результате опроса водителей оценил его рейтинг надежности в 4/5. А вот компания JD Power дала ему среднюю оценку 3/5. Consumer Reports высоко оценил эту модель практически во всем, за исключением системы климат-контроля. Стоит Leaf от 30 885 долларов.

4. TESLA MODEL 3
Consumer Reports оценил новейший электрический седан Tesla Model 3 за надежность в 3/5. Но эта новинка пока ещё не получила оценку JD Power. Купить Model 3 можно за 50 200 долларов.

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5. BMW I3
Электрический BMW i3 получил у Consumer Reports оценку 3 из 5 возможных, а у JD Power – 3,5 из 5 возможных. Consumer Reports дал средние оценки этой модели по всем категориям. В базовой комплектации i3 стоит от 45 445 долларов.
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 Теги: электрокары, надежность, рейтинг

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Сегодня, 15:20 » Автор: Алена Шимко
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