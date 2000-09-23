Раздел: Авто
Ford представил четыре обновленных внедорожника
Речь идет о лимитированной серии.
На выставке в Техасе представлено четыре обновленных внедорожника от Ford, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Ford привез для показа по два представителя Explorer и Expedition в лимитированной серии. Правда, пока неизвестно, в каком тираже автомобили будут выпущены в свет.
Expedition приехал с индексом Texas Edition. Отличительными особенностями являются специальная надпись на кузове, а также колесные диски с диаметром в 22 дюйма.
Был продемонстрирован также Ford Expedition c приставкой Stealth Edition. У него также колеса на 22 дюйма, но появилось много черных элементов в корпусе автомобиля.
В свою очередь семейство Explorer представлено Limited Luxury Edition и Desert Copper Edition. Эти автомобили отличаются дисками на 20 дюймов.
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Кроме того, в Luxury Edition присутствуют регулируемые кожаные сиденья, а также зеркала с хромированной обработкой. Desert Copper Edition отличает черная кожа в салоне, а также подсветка с медным оттенком.
На выставке в Техасе представлено четыре обновленных внедорожника от Ford, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Ford привез для показа по два представителя Explorer и Expedition в лимитированной серии. Правда, пока неизвестно, в каком тираже автомобили будут выпущены в свет.
Expedition приехал с индексом Texas Edition. Отличительными особенностями являются специальная надпись на кузове, а также колесные диски с диаметром в 22 дюйма.
Был продемонстрирован также Ford Expedition c приставкой Stealth Edition. У него также колеса на 22 дюйма, но появилось много черных элементов в корпусе автомобиля.
В свою очередь семейство Explorer представлено Limited Luxury Edition и Desert Copper Edition. Эти автомобили отличаются дисками на 20 дюймов.
Читайте также: Ford представил долгожданные новинки
Кроме того, в Luxury Edition присутствуют регулируемые кожаные сиденья, а также зеркала с хромированной обработкой. Desert Copper Edition отличает черная кожа в салоне, а также подсветка с медным оттенком.
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