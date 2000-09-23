Раздел: Авто
Honda раскрыла расход топлива гибридного CR-V
Гибридные версии оснащены 2-литровым мотором i-VTEC.
Компания Honda представила более подробную информацию о гибридной модели кроссовера CR-V 2019 года, которая дебютирует на Парижском автошоу 2 октября.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.
Согласно измерениям по циклу NEDC переднеприводная модель бензиново-электрического внедорожника расходует 5,3 литра топлива на 100 километров пробега, при 120 граммах выбросов СО2 на километр пути. Полноприводная версия показывает расход в 5,5 литров при 126 граммах выбросов СО2 на километр.
Обе гибридные версии оснащены 2-литровым мотором i-VTEC и двумя электрическими силовыми установками. Суммарная мощность силовой установки составит 181 лошадиную силу и 315 Нм крутящего момента.
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Кроме гибридных версий, Honda CR-V Hybrid 2019 модельного года будет представлена и обычными версиями, включая 7-местную версию кроссовера. Базовые модели оснащаются моторами на 1,5 литра, турбированным 1,5, и 1,6-литровым дизелем.
Компания Honda представила более подробную информацию о гибридной модели кроссовера CR-V 2019 года, которая дебютирует на Парижском автошоу 2 октября.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.
Согласно измерениям по циклу NEDC переднеприводная модель бензиново-электрического внедорожника расходует 5,3 литра топлива на 100 километров пробега, при 120 граммах выбросов СО2 на километр пути. Полноприводная версия показывает расход в 5,5 литров при 126 граммах выбросов СО2 на километр.
Обе гибридные версии оснащены 2-литровым мотором i-VTEC и двумя электрическими силовыми установками. Суммарная мощность силовой установки составит 181 лошадиную силу и 315 Нм крутящего момента.
Читайте также: Свежий рейтинг самых экономных городских авто
Кроме гибридных версий, Honda CR-V Hybrid 2019 модельного года будет представлена и обычными версиями, включая 7-местную версию кроссовера. Базовые модели оснащаются моторами на 1,5 литра, турбированным 1,5, и 1,6-литровым дизелем.
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