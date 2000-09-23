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Раздел: Авто  
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Кроссовер Seat Arona перевели на метан

Кроссовер Seat Arona перевели на метанКроссовер может проехать до 400 километров.

Компания Seat представит в Париже двухтопливный вариант модели Arona TGI - первый в мире кроссовер, способный работать на бензине и сжатом природном газе. На метане вседорожник проезжает до 400 километров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Битопливный Seat Arona оснащен литровым трехцилиндровым турбомотором, выдающим 90 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Весь сжатый газ - 14,3 килограмма - хранится в трех баллонах, размещенных в специальном поддоне под полом багажника. В целом установка схожа с той, что используется на обновленной Skoda Octavia G-TEC.

В места до ста километров в час кроссовер Seat Arona TGI разгоняется за 12,3 секунды. Его максимальная скорость составляет 172 километра в час.

На метане кроссовер может проехать до 400 километров, еще 160 километров пробега добавляет небольшой бак бензина. В холодную погоду при температуре ниже -10 градусов кроссовер питается бензином для старта и прогрева газовых форсунок.

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Представленная ранее двухтопливная «Октавия» в кузове универсал, также оснащена тремя баллонами для газа и 11,8-литровым баком для бензина. Двигатель - 1.5 TSI мощностью 130 сил работает по термодинамическому циклу Миллера и обеспечивает высокую топливную экономичность и низкий уровень выбросов вредных веществ. На метане Skoda может проезжать до 480 километров.

Кроссовер Seat Arona перевели на метан
Кроссовер Seat Arona перевели на метан
Кроссовер Seat Arona перевели на метан

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 Теги: Seat Arona, метан

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Вчера, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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