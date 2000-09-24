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Раздел: Авто  
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В Германии показали интересную раллийную модификацию Mercedes

В Германии показали интересную раллийную модификацию Mercedes Автомобиль подвергся значительной модификации.

В Германии существует уникальное купе Mercedes-Benz 560 SEC. Роскошный авто превратили в настоящий спорткар для ралли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Необычный Mercedes S-Class W126 построили к марафону Париж-Дакар 1987 года. Для повышения проходимости использовали мосты, полноприводную трансмиссию и внедорожные шины от Mercedes G-Class.

Стандартный 5,5-литровый V8 на 300 л. с. оставили без изменений, а в паре с ним работает 4-ступенчатый автомат. Для удобства обслуживания капот окидывается вперед вместе с передними крыльями и решеткой радиатора.

Мало того, автомобиль стал лифтбэком – обрел заднюю дверь. В салоне появились каркас безопасности и спортивные кресла. Также установлен бензобак на 200 л.

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Экипаж Бруно де Монтайгу и Ричарда Лозе не добрался до финиша в Дакаре из-за поломки трансмиссии. Купе Мерседес 560 приняло участие в еще одном ралли, а затем было заброшено. Лишь в 2006 году его нашли и отреставрировали.

В Германии показали интересную раллийную модификацию Mercedes
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 Теги: Mercedes, Германия

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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