Раздел: Авто
В Германии показали интересную раллийную модификацию Mercedes
Автомобиль подвергся значительной модификации.
В Германии существует уникальное купе Mercedes-Benz 560 SEC. Роскошный авто превратили в настоящий спорткар для ралли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Необычный Mercedes S-Class W126 построили к марафону Париж-Дакар 1987 года. Для повышения проходимости использовали мосты, полноприводную трансмиссию и внедорожные шины от Mercedes G-Class.
Стандартный 5,5-литровый V8 на 300 л. с. оставили без изменений, а в паре с ним работает 4-ступенчатый автомат. Для удобства обслуживания капот окидывается вперед вместе с передними крыльями и решеткой радиатора.
Мало того, автомобиль стал лифтбэком – обрел заднюю дверь. В салоне появились каркас безопасности и спортивные кресла. Также установлен бензобак на 200 л.
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Экипаж Бруно де Монтайгу и Ричарда Лозе не добрался до финиша в Дакаре из-за поломки трансмиссии. Купе Мерседес 560 приняло участие в еще одном ралли, а затем было заброшено. Лишь в 2006 году его нашли и отреставрировали.
В Германии существует уникальное купе Mercedes-Benz 560 SEC. Роскошный авто превратили в настоящий спорткар для ралли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Необычный Mercedes S-Class W126 построили к марафону Париж-Дакар 1987 года. Для повышения проходимости использовали мосты, полноприводную трансмиссию и внедорожные шины от Mercedes G-Class.
Стандартный 5,5-литровый V8 на 300 л. с. оставили без изменений, а в паре с ним работает 4-ступенчатый автомат. Для удобства обслуживания капот окидывается вперед вместе с передними крыльями и решеткой радиатора.
Мало того, автомобиль стал лифтбэком – обрел заднюю дверь. В салоне появились каркас безопасности и спортивные кресла. Также установлен бензобак на 200 л.
Читайте также: Еще одна страна переходит на электронные водительские удостоверения
Экипаж Бруно де Монтайгу и Ричарда Лозе не добрался до финиша в Дакаре из-за поломки трансмиссии. Купе Мерседес 560 приняло участие в еще одном ралли, а затем было заброшено. Лишь в 2006 году его нашли и отреставрировали.
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