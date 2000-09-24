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Основатель Tesla уходит из компании
Илон Маск сообщил о своих планах.
Известный американский миллиардер, основатель компании Tesla Илон Маск согласился уйти с поста председателя совета директоров этой компании из-за судебного иска, который подала против него Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.
"Илон Маск согласился в субботу уйти с поста главы компании Tesla и выплатить штраф в размере $20 млн для урегулирования иска, внесенного на этой неделе Комиссией по ценным бумагам и фондовом рынке", - отмечается в сообщении.
Согласно сделке, которая требует одобрения судом, Маску будет разрешено остаться на должности исполнительного директора Tesla. Вместо этого он должен сложить полномочия председателя совета директоров в течение 45-ти дней. При этом, он не может быть переизбран на эту должность в течение трех лет. Кроме того, Маск оставляет за собой право не признавать вину.
7 августа Илон Маск написал в своем твиттере, что готов выкупить компанию Tesla по цене $420 за акцию, заявив при этом, что это приведет к подъему цены компании. Впоследствии он отказался от этой идеи.
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Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в этой связи заявила, что Маск не обеспечил финансирование, обвинила его в мошенничестве и обратилась в окружной суд Манхэттена.
Известный американский миллиардер, основатель компании Tesla Илон Маск согласился уйти с поста председателя совета директоров этой компании из-за судебного иска, который подала против него Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.
"Илон Маск согласился в субботу уйти с поста главы компании Tesla и выплатить штраф в размере $20 млн для урегулирования иска, внесенного на этой неделе Комиссией по ценным бумагам и фондовом рынке", - отмечается в сообщении.
Согласно сделке, которая требует одобрения судом, Маску будет разрешено остаться на должности исполнительного директора Tesla. Вместо этого он должен сложить полномочия председателя совета директоров в течение 45-ти дней. При этом, он не может быть переизбран на эту должность в течение трех лет. Кроме того, Маск оставляет за собой право не признавать вину.
7 августа Илон Маск написал в своем твиттере, что готов выкупить компанию Tesla по цене $420 за акцию, заявив при этом, что это приведет к подъему цены компании. Впоследствии он отказался от этой идеи.
Читайте также: В Германии показали интересную раллийную модификацию Mercedes
Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в этой связи заявила, что Маск не обеспечил финансирование, обвинила его в мошенничестве и обратилась в окружной суд Манхэттена.
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