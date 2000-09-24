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Раздел: Авто  
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В Киеве появился еще один "мастер парковки"

В Киеве появился еще один "мастер парковки" Неизвестный водитель оставил автомобиль на тротуаре.

В Киеве рядом с гостиницей "Братислава" водитель легкового авто припарковался прямо на тротуаре, перегородив дорогу пешеходам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Фото "героя парковки" опубликованы на странице сообщества dtp kiev info в Telegram.

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"Мастер парковки. Улица Малышко, напротив отеля "Братислава", - говорится в подписи к снимкам.

В Киеве появился еще один "мастер парковки"
В Киеве появился еще один "мастер парковки"
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 Теги: Киев, парковка

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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