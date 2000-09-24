В Киеве появился еще один "мастер парковки"

Неизвестный водитель оставил автомобиль на тротуаре.



В Киеве рядом с гостиницей "Братислава" водитель легкового авто припарковался прямо на тротуаре, перегородив дорогу пешеходам, сообщает



Фото "героя парковки" опубликованы на странице сообщества dtp kiev info в Telegram.



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"Мастер парковки. Улица Малышко, напротив отеля "Братислава", - говорится в подписи к снимкам.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве рядом с гостиницей "Братислава" водитель легкового авто припарковался прямо на тротуаре, перегородив дорогу пешеходам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Фото "героя парковки" опубликованы на странице сообщества dtp kiev info в Telegram."Мастер парковки. Улица Малышко, напротив отеля "Братислава", - говорится в подписи к снимкам.





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