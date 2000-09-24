Раздел: Авто
Названы самые роскошные автомобили для женщин
ТОП-5 самых красивых дамских авто.
Список самых красивых дамских авто подготовил Clutch.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
1. Dodge La Femme
Самое первое дамское авто, созданное в 1955 году. Вместе с авто в комплекте шли розовые зонтик, сумочка и помада, под цвет кузову авто.
2. Bugatti Atlantic
Это авто оказалось по настоящему легендарным. Будучи очень дорогим в свое время, сейчас за один из двух сохранившихся экземпляров придется заплатить 40 млн долларов.
3. Horch Cabriolet
А этот роскошный автомобиль собирали в ручную. Всего в мире сохранилось всего 15 таких авто, каждый из которых стоит целое состояние.
4. Cadillac Fleetwood
Невероятный перламутровый Cadillac был оснащен буквально всем - от холодильника до проигрывателя. Возможно, не самое мужественное, но это культовое авто принадлежало самому “королю рок-н-ролла“ Элвису Пресли и стало настоящим символом эпохи. Покатавшись недолго на авто, Элвис, как известно, подарил его матери.
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5. Ford Thunderbird
Роскошное авто знаменитого американского автопроизводителя. Несмотря на славу одного из самых надежных брендов, этот Ford долговечностью не отличался. Но с таким роскошным дизайном она и не нужна. В любой момент появится кто-то, кто поможет ее починить.
Список самых красивых дамских авто подготовил Clutch.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
1. Dodge La Femme
Самое первое дамское авто, созданное в 1955 году. Вместе с авто в комплекте шли розовые зонтик, сумочка и помада, под цвет кузову авто.
2. Bugatti Atlantic
Это авто оказалось по настоящему легендарным. Будучи очень дорогим в свое время, сейчас за один из двух сохранившихся экземпляров придется заплатить 40 млн долларов.
3. Horch Cabriolet
А этот роскошный автомобиль собирали в ручную. Всего в мире сохранилось всего 15 таких авто, каждый из которых стоит целое состояние.
4. Cadillac Fleetwood
Невероятный перламутровый Cadillac был оснащен буквально всем - от холодильника до проигрывателя. Возможно, не самое мужественное, но это культовое авто принадлежало самому “королю рок-н-ролла“ Элвису Пресли и стало настоящим символом эпохи. Покатавшись недолго на авто, Элвис, как известно, подарил его матери.
Читайте также: Новый фастбэк Hyundai получил агрессивный дизайн
5. Ford Thunderbird
Роскошное авто знаменитого американского автопроизводителя. Несмотря на славу одного из самых надежных брендов, этот Ford долговечностью не отличался. Но с таким роскошным дизайном она и не нужна. В любой момент появится кто-то, кто поможет ее починить.
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