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Раздел: Авто  
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Названы самые роскошные автомобили для женщин

Названы самые роскошные автомобили для женщинТОП-5 самых красивых дамских авто.

Список самых красивых дамских авто подготовил Clutch.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.

1. Dodge La Femme

Самое первое дамское авто, созданное в 1955 году. Вместе с авто в комплекте шли розовые зонтик, сумочка и помада, под цвет кузову авто.

Названы самые роскошные автомобили для женщин


2. Bugatti Atlantic


Это авто оказалось по настоящему легендарным. Будучи очень дорогим в свое время, сейчас за один из двух сохранившихся экземпляров придется заплатить 40 млн долларов.

Названы самые роскошные автомобили для женщин


3. Horch Cabriolet


А этот роскошный автомобиль собирали в ручную. Всего в мире сохранилось всего 15 таких авто, каждый из которых стоит целое состояние.

Названы самые роскошные автомобили для женщин


4. Cadillac Fleetwood


Невероятный перламутровый Cadillac был оснащен буквально всем - от холодильника до проигрывателя. Возможно, не самое мужественное, но это культовое авто принадлежало самому “королю рок-н-ролла“ Элвису Пресли и стало настоящим символом эпохи. Покатавшись недолго на авто, Элвис, как известно, подарил его матери.

Названы самые роскошные автомобили для женщин


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5. Ford Thunderbird


Роскошное авто знаменитого американского автопроизводителя. Несмотря на славу одного из самых надежных брендов, этот Ford долговечностью не отличался. Но с таким роскошным дизайном она и не нужна. В любой момент появится кто-то, кто поможет ее починить.

Названы самые роскошные автомобили для женщин
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 Теги: дамские автомобили, рейтинг

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Сегодня, 09:52 » Автор: Ирина Шевченко
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