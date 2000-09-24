Раздел: Авто
Будут штрафовать: украинским водителям напомнили о важном правиле
С октября украинские водители должны включать фары днем.
Водителям с 1 октября на загородных дорогах нужно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.
Об этом напоминает Национальная полиция Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая данное положение является обязательным для выполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги, как в светлое время суток, так и в темное.
"Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения", - говорится в сообщении правоохранителей.
Читайте также: Украинских водителей будут штрафовать еще за одно нарушение
За несоблюдение этого правила дорожного движения водитель будет обязан заплатить штраф - 425 грн.
Водителям с 1 октября на загородных дорогах нужно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.
Об этом напоминает Национальная полиция Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая данное положение является обязательным для выполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги, как в светлое время суток, так и в темное.
"Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения", - говорится в сообщении правоохранителей.
Читайте также: Украинских водителей будут штрафовать еще за одно нарушение
За несоблюдение этого правила дорожного движения водитель будет обязан заплатить штраф - 425 грн.
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