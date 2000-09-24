Будут штрафовать: украинским водителям напомнили о важном правиле

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С завтрашнего дня вне населенных пунктов нужно ездить с включенным освещением даже в дневное время

С сегодняшнего дня ГАИ начнет штрафовать нарушителей ПДД по всей строгости закона, сообщил начальник Центра Безопасности дорожного движения при МВД Украины Сергей Будник. Срок «лояльного отношения» к водителям на украинских дорогах истек 15 мая, месяц спустя принятия обновленных правил дорожного движения. С 15 апреля ГАИ

С завтрашнего дня у нас в стране в очередной раз можно будет понаблюдать за изменениями в правилах дорожного движения. По словам Сергея Будника, который является начальником Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при нашем МВД, в этот раз в правилах все-таки появится значительное количество