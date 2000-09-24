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Раздел: Авто  
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Будут штрафовать: украинским водителям напомнили о важном правиле

Будут штрафовать: украинским водителям напомнили о важном правилеС октября украинские водители должны включать фары днем.

Водителям с 1 октября на загородных дорогах нужно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Об этом напоминает Национальная полиция Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая данное положение является обязательным для выполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги, как в светлое время суток, так и в темное.

"Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения", - говорится в сообщении правоохранителей.

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За несоблюдение этого правила дорожного движения водитель будет обязан заплатить штраф - 425 грн.
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 Теги: правила ПДД, штраф

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Сегодня, 11:39 » Автор: Ирина Шевченко
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Норма касается обязательного включения ближнего света.

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