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Раздел: Авто  
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Фестиваль раритетных авто OldCarLand в Киеве: самые яркие экспонаты

Фестиваль раритетных авто OldCarLand в Киеве: самые яркие экспонатыСамые крутые ретро-авто с фестиваля Old Car Land 2018.
С 28 по 30 сентября в Киеве проходит традиционный технический фестиваль Old Car Land. Нынешнее событие – уже девятое по счету и оно обозначилось не только переездом на ВДНХ, но и целым рядом новых интересных участников.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.

Old Car Land собрал около тысячи различных экспонатов – легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, велосипедов. Конечно же, фестиваль отмечается разнообразной программой для гостей разного возраста.

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Ты еще успеваешь попасть на автофестиваль, а пока мы расскажем о самых ярких новинках Old Car Land. Здесь действительно есть на что посмотреть.


Фестиваль раритетных авто OldCarLand в Киеве: самые яркие экспонаты
Фестиваль раритетных авто OldCarLand в Киеве: самые яркие экспонаты
Фестиваль раритетных авто OldCarLand в Киеве: самые яркие экспонаты
Фестиваль раритетных авто OldCarLand в Киеве: самые яркие экспонаты
Фестиваль раритетных авто OldCarLand в Киеве: самые яркие экспонаты
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 Теги: Old Car Land 2018, Киев

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Сегодня, 13:23 » Автор: Ирина Шевченко
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