Фестиваль раритетных авто OldCarLand в Киеве: самые яркие экспонаты

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

С 28 по 30 сентября в Киеве проходит традиционный технический фестиваль Old Car Land. Нынешнее событие – уже девятое по счету и оно обозначилось не только переездом на ВДНХ, но и целым рядом новых интересных участников.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir Old Car Land собрал около тысячи различных экспонатов – легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, велосипедов. Конечно же, фестиваль отмечается разнообразной программой для гостей разного возраста.Ты еще успеваешь попасть на автофестиваль, а пока мы расскажем о самых ярких новинках Old Car Land. Здесь действительно есть на что посмотреть.