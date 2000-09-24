Раздел: Авто
Фестиваль раритетных авто OldCarLand в Киеве: самые яркие экспонаты
Самые крутые ретро-авто с фестиваля Old Car Land 2018.
С 28 по 30 сентября в Киеве проходит традиционный технический фестиваль Old Car Land. Нынешнее событие – уже девятое по счету и оно обозначилось не только переездом на ВДНХ, но и целым рядом новых интересных участников.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.
Old Car Land собрал около тысячи различных экспонатов – легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, велосипедов. Конечно же, фестиваль отмечается разнообразной программой для гостей разного возраста.
Читайте также: В Киеве стартовал крупнейший фестиваль раритетных авто. Видео
Ты еще успеваешь попасть на автофестиваль, а пока мы расскажем о самых ярких новинках Old Car Land. Здесь действительно есть на что посмотреть.
С 28 по 30 сентября в Киеве проходит традиционный технический фестиваль Old Car Land. Нынешнее событие – уже девятое по счету и оно обозначилось не только переездом на ВДНХ, но и целым рядом новых интересных участников.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.
Old Car Land собрал около тысячи различных экспонатов – легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, велосипедов. Конечно же, фестиваль отмечается разнообразной программой для гостей разного возраста.
Читайте также: В Киеве стартовал крупнейший фестиваль раритетных авто. Видео
Ты еще успеваешь попасть на автофестиваль, а пока мы расскажем о самых ярких новинках Old Car Land. Здесь действительно есть на что посмотреть.
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