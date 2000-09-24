Раздел: Авто
Харьковские изобретатели создали уникальный байк
Харьковские умельцы создали уникальное транспортное средство.
Более полутора лет харьковские изобретатели создавали уникальный мотоцикл, который ранее не видали не только в Украине, но и во всем мире.
С сине-желтым байком «Геометрик» умельцы планируют покорить чемпионат мира по кастомайзингу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Уже вскоре он состоится в Германии. В нем участвуют создатели уникальных транспортных средств, которые собраны вручную и только со старых переработанных вещей. Именно так и мастерили «Геометрик», рассказывают его авторы.
«В этом проекте мы постарались объединить различные геометрические формы, которые, казалось бы, несовместимые. Задачей было сделать, как ни странно звучит, очень сложный, но при этом максимально простой, мотоцикл. Особенно уникальны колеса байка. Они двуступочные. Эти колеса впервые стали использоваться на каст-проектах где-то в середине 90-х. Мы же пошли еще дальше – обеспечили это колесо спицами. Насколько мы знаем, такого еще в мире никто не делал», - рассказал изобретатель Ярослав Лутицкий.
Читайте также: Киевские изобретатели создали уникальную воздушную платформу
Единственная вещь, которая была позаимствована, это мотор от старого «ИЖа». Остальное же сделано вручную или переработано до неузнаваемости. Создатели не скрывают: когда впервые увидели проект, даже сами не поверили, что такая техника сможет ездить. Однако первый тест-драйв на площади Свободы прошел успешно. Поэтому, говорят харьковчане, можно со спокойной душой ехать на чемпионат. Он состоится в Германии в начале октября.
Более полутора лет харьковские изобретатели создавали уникальный мотоцикл, который ранее не видали не только в Украине, но и во всем мире.
С сине-желтым байком «Геометрик» умельцы планируют покорить чемпионат мира по кастомайзингу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Уже вскоре он состоится в Германии. В нем участвуют создатели уникальных транспортных средств, которые собраны вручную и только со старых переработанных вещей. Именно так и мастерили «Геометрик», рассказывают его авторы.
«В этом проекте мы постарались объединить различные геометрические формы, которые, казалось бы, несовместимые. Задачей было сделать, как ни странно звучит, очень сложный, но при этом максимально простой, мотоцикл. Особенно уникальны колеса байка. Они двуступочные. Эти колеса впервые стали использоваться на каст-проектах где-то в середине 90-х. Мы же пошли еще дальше – обеспечили это колесо спицами. Насколько мы знаем, такого еще в мире никто не делал», - рассказал изобретатель Ярослав Лутицкий.
Читайте также: Киевские изобретатели создали уникальную воздушную платформу
Единственная вещь, которая была позаимствована, это мотор от старого «ИЖа». Остальное же сделано вручную или переработано до неузнаваемости. Создатели не скрывают: когда впервые увидели проект, даже сами не поверили, что такая техника сможет ездить. Однако первый тест-драйв на площади Свободы прошел успешно. Поэтому, говорят харьковчане, можно со спокойной душой ехать на чемпионат. Он состоится в Германии в начале октября.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
322
0
Также советуем посмотреть
- Мария Захарова насмешила Сеть странной фоткой
- Попугай оригинально «наказал» хозяйку за откровенный танец
- Сеть насмешила «евробляха» ручной работы на дорогах Прикарпатья
- Умора: в США пес-беглец раскаялся и начал «трезвонить» в дверь
- И смех, и грех: белорус «нырнул» в мусоропровод ради выброшенных ключей
- Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана
- Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии
- На позитиве: десятка отличных анекдотов на утро воскресенья
- Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть
- В зоне ООС ранили одного бойца ВСУ
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
Оставьте свой комментарий