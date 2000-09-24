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Харьковские изобретатели создали уникальный байк

Харьковские изобретатели создали уникальный байкХарьковские умельцы создали уникальное транспортное средство.

Более полутора лет харьковские изобретатели создавали уникальный мотоцикл, который ранее не видали не только в Украине, но и во всем мире.

С сине-желтым байком «Геометрик» умельцы планируют покорить чемпионат мира по кастомайзингу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Уже вскоре он состоится в Германии. В нем участвуют создатели уникальных транспортных средств, которые собраны вручную и только со старых переработанных вещей. Именно так и мастерили «Геометрик», рассказывают его авторы.

«В этом проекте мы постарались объединить различные геометрические формы, которые, казалось бы, несовместимые. Задачей было сделать, как ни странно звучит, очень сложный, но при этом максимально простой, мотоцикл. Особенно уникальны колеса байка. Они двуступочные. Эти колеса впервые стали использоваться на каст-проектах где-то в середине 90-х. Мы же пошли еще дальше – обеспечили это колесо спицами. Насколько мы знаем, такого еще в мире никто не делал», - рассказал изобретатель Ярослав Лутицкий.

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Единственная вещь, которая была позаимствована, это мотор от старого «ИЖа». Остальное же сделано вручную или переработано до неузнаваемости. Создатели не скрывают: когда впервые увидели проект, даже сами не поверили, что такая техника сможет ездить. Однако первый тест-драйв на площади Свободы прошел успешно. Поэтому, говорят харьковчане, можно со спокойной душой ехать на чемпионат. Он состоится в Германии в начале октября.


Харьковские изобретатели создали уникальный байк
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 Теги: уникальный мотоцикл, украинцы

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Сегодня, 15:04 » Автор: Ирина Шевченко
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