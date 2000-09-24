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Раздел: Авто  
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Резонансный скандал вокруг Илона Маска: свежие подробности

Резонансный скандал вокруг Илона Маска: свежие подробностиМаска вынудили заплатить огромный штраф и уйти с поста главы Tesla.

Илону Маску удалось договориться с Комиссией по ценным бумагам США, которая обвинила его в мошенничестве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uanova.

Между Маском и Комиссией по ценным бумагам США достигнуто соглашение, согласно которому с него будет снято обвинение в мошенничестве только в случае, если он уйдет с поста председателя совета директоров компании Tesla и выплатит штрафную сумму. Размер денежного штрафа составил 20 миллионов долларов.

Бизнесмен может остаться на посту главного исполнительного директора компании Tesla

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Напомним, ранее Минюстом США было инициировано расследование в отношении Маска за то, что он выразил желание купить акции Tesla по 420 долларов за штуку, но так и не сделал этого. Об этом бизнесмен написал в Twitter. В результате публикации этого сообщения акции компании взлетели на 11%, а начало судебного разбирательства против Маска привело к обрушению акций на 13 процентов.
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 Теги: Илон Маск, скандал

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Сегодня, 18:13 » Автор: Ирина Шевченко
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