Раздел: Авто
Opel скоро выпустит следующее поколение Astra
Opel Astra L перейдет на новую платформу EMP2.
Ранее компания Opel и ее британская дочка Vauxhall перешли под управление французской PSA Group, что сулит ее модельному ряду существенные изменения. Одной из первых ласточек в новой концепции немецкой марки должна стать популярная в Европе Astra.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.ru.
Сообщается, что Opel Astra L перейдет на новую платформу EMP2, на которой базируется много моделей PSA Group, в том числе внедорожник Opel Grandland X. Это решение позволит компании привлечь больше мотором от французского автогиганта. В том числе бензиновые двигателя с диапазоном мощности от 108 до 217 лошадиных сил, а также дизельные моторы мощностью от 99 до 177 лошадиных сил.
Однако Astra также должна выйти на новый уровень. Автомобиль получит гибридную силовую установку ориентировочной мощностью в 197 лошадиных сил. Это решение вписывается в концепцию развития PSA Group, предусматривающую существенное расширения линейки гибридных и полностью электрифицированных моделей в ближайшие годы.
Читайте также: Ночное ДТП в Киеве: столкнулись два Opel Astra
Внешний дизайн модели также должен стать более динамичным, чем текущая модель, но и ее также ждут обновления. Вероятно, рестайлинговая версия текущего поколения Opel Astra дебютирует до конца текущего года, так как Opel решил пропустить Парижский автосалон в октябре.
Ранее компания Opel и ее британская дочка Vauxhall перешли под управление французской PSA Group, что сулит ее модельному ряду существенные изменения. Одной из первых ласточек в новой концепции немецкой марки должна стать популярная в Европе Astra.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.ru.
Сообщается, что Opel Astra L перейдет на новую платформу EMP2, на которой базируется много моделей PSA Group, в том числе внедорожник Opel Grandland X. Это решение позволит компании привлечь больше мотором от французского автогиганта. В том числе бензиновые двигателя с диапазоном мощности от 108 до 217 лошадиных сил, а также дизельные моторы мощностью от 99 до 177 лошадиных сил.
Однако Astra также должна выйти на новый уровень. Автомобиль получит гибридную силовую установку ориентировочной мощностью в 197 лошадиных сил. Это решение вписывается в концепцию развития PSA Group, предусматривающую существенное расширения линейки гибридных и полностью электрифицированных моделей в ближайшие годы.
Читайте также: Ночное ДТП в Киеве: столкнулись два Opel Astra
Внешний дизайн модели также должен стать более динамичным, чем текущая модель, но и ее также ждут обновления. Вероятно, рестайлинговая версия текущего поколения Opel Astra дебютирует до конца текущего года, так как Opel решил пропустить Парижский автосалон в октябре.
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