Раздел: Авто
Автомобили Mercedes будут сами находить безопасные парковки
Тестирование системы немецкий автопроизводитель начал с американского Сиэтла.
Далеко не везде можно оставить автомобиль, не опасаясь его ограбления или угона, и эта проблема актуальна не только в России. Компания Mercedes-Benz разрабатывает для своих машин сервис, предлагающий водителю безопасные места для парковки на основе данных о преступности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Приложение использует полицейские сводки о преступлениях в районе места предполагаемой парковки за последние несколько недель. В анализе учитываются случаи вандализма, эпизоды с разбиванием стёкол автомобилей и кражей колёс, факты угонов и нападений. Чтобы программное обеспечение было реально эффективным, оно должно оперировать только самой свежей информацией от правоохранителей, отметил один из его разработчиков Маркус Эманн (Markus Ehmann).
Находясь в том или ином районе города, водитель видит на дисплее мультимедийного центра своей машины карту местности, на которой близлежащие парковки обозначены разными цветами. Цветовое кодирование подразумевает три уровня потенциальной опасности: зелёным выделяются безопасные зоны, жёлтым - места с небольшим риском, а красным - неблагополучные улицы.
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Кроме информации о криминогенной обстановке в местах стоянки система также способна предоставлять пользователю дополнительные полезные сведения: например, сообщать расстояние пешком до пункта назначения и стоимость парковки. Однако в Mercedes подчёркивают, что пока приложение находится в стадии разработки, и неизвестно, когда оно станет доступно в виде готового коммерческого продукта. Кроме того, реализовать работу сервиса возможно будет не во всех странах, так как законодательства некоторых государств не предполагают передачу данных о совершённых преступлениях сторонним организациям и лицам.
Далеко не везде можно оставить автомобиль, не опасаясь его ограбления или угона, и эта проблема актуальна не только в России. Компания Mercedes-Benz разрабатывает для своих машин сервис, предлагающий водителю безопасные места для парковки на основе данных о преступности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Приложение использует полицейские сводки о преступлениях в районе места предполагаемой парковки за последние несколько недель. В анализе учитываются случаи вандализма, эпизоды с разбиванием стёкол автомобилей и кражей колёс, факты угонов и нападений. Чтобы программное обеспечение было реально эффективным, оно должно оперировать только самой свежей информацией от правоохранителей, отметил один из его разработчиков Маркус Эманн (Markus Ehmann).
Находясь в том или ином районе города, водитель видит на дисплее мультимедийного центра своей машины карту местности, на которой близлежащие парковки обозначены разными цветами. Цветовое кодирование подразумевает три уровня потенциальной опасности: зелёным выделяются безопасные зоны, жёлтым - места с небольшим риском, а красным - неблагополучные улицы.
Читайте также: Названы самые безопасные автомобили 2018 года
Кроме информации о криминогенной обстановке в местах стоянки система также способна предоставлять пользователю дополнительные полезные сведения: например, сообщать расстояние пешком до пункта назначения и стоимость парковки. Однако в Mercedes подчёркивают, что пока приложение находится в стадии разработки, и неизвестно, когда оно станет доступно в виде готового коммерческого продукта. Кроме того, реализовать работу сервиса возможно будет не во всех странах, так как законодательства некоторых государств не предполагают передачу данных о совершённых преступлениях сторонним организациям и лицам.
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