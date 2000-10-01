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Раздел: Авто  
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Все поколения Jaguar XJ отправятся в юбилейный 840-километровый пробег

Все поколения Jaguar XJ отправятся в юбилейный 840-километровый пробегЮбилейный Jaguar XJ50 представили в апреле текущего года.

Юбилей флагманской модели XJ, которой в этом году исполнилось 50 лет, Jaguar отметит пробегом из Великобритании во Францию. Восемь поколений XJ проедут по маршруту Касл Бромвич - Париж общей протяженностью 839 километров. Завершится праздничный пробег на Парижском автосалоне, где в 1968 году дебютировал первый Jaguar XJ Series I.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Колонну флагманских седанов возглавит Series I, а замкнет особая юбилейная версия XJ50. Также в пробеге примут участие XJ Series II Coupé и X350 XJR. Маршрут пройдет вблизи центров Jaguar Classic и Bicenter Heritage, а также гоночных трасс Гудвуд и Ле-Ман, которые сыграли важную роль в истории модели XJ и марки Jaguar.

Премьера первого поколения XJ состоялась в Париже в 1968 году. Оригинальный XJ стал последним седаном Jaguar, к разработке которого приложил руку сооснователь компании Уильям Лайонс. XJ образца 1968 года оснащался 2,8- или 4,2-литровой рядной «шестеркой», а позднее, в 1972 году, 5,3-литровым V12 с электронным зажиганием.

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Седан получил бамперы от модификации Autobiography, 20-дюймовые колеса особого дизайна, черную решетку радиатора, а также сиденья из кожи с ромбовидной строчкой. Машину предложили как с обычной, так и с удлиненной колесной базой, 340-сильным бензиновым двигателем 3.0 или 300-сильным дизелем того же объема.
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 Теги: Jaguar XJ50, пробег

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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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