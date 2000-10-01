Раздел: Авто
Все поколения Jaguar XJ отправятся в юбилейный 840-километровый пробег
Юбилейный Jaguar XJ50 представили в апреле текущего года.
Юбилей флагманской модели XJ, которой в этом году исполнилось 50 лет, Jaguar отметит пробегом из Великобритании во Францию. Восемь поколений XJ проедут по маршруту Касл Бромвич - Париж общей протяженностью 839 километров. Завершится праздничный пробег на Парижском автосалоне, где в 1968 году дебютировал первый Jaguar XJ Series I.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Колонну флагманских седанов возглавит Series I, а замкнет особая юбилейная версия XJ50. Также в пробеге примут участие XJ Series II Coupé и X350 XJR. Маршрут пройдет вблизи центров Jaguar Classic и Bicenter Heritage, а также гоночных трасс Гудвуд и Ле-Ман, которые сыграли важную роль в истории модели XJ и марки Jaguar.
Премьера первого поколения XJ состоялась в Париже в 1968 году. Оригинальный XJ стал последним седаном Jaguar, к разработке которого приложил руку сооснователь компании Уильям Лайонс. XJ образца 1968 года оснащался 2,8- или 4,2-литровой рядной «шестеркой», а позднее, в 1972 году, 5,3-литровым V12 с электронным зажиганием.
Читайте также: Jaguar XJ нового поколения превратят в электромобиль
Седан получил бамперы от модификации Autobiography, 20-дюймовые колеса особого дизайна, черную решетку радиатора, а также сиденья из кожи с ромбовидной строчкой. Машину предложили как с обычной, так и с удлиненной колесной базой, 340-сильным бензиновым двигателем 3.0 или 300-сильным дизелем того же объема.
Юбилей флагманской модели XJ, которой в этом году исполнилось 50 лет, Jaguar отметит пробегом из Великобритании во Францию. Восемь поколений XJ проедут по маршруту Касл Бромвич - Париж общей протяженностью 839 километров. Завершится праздничный пробег на Парижском автосалоне, где в 1968 году дебютировал первый Jaguar XJ Series I.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Колонну флагманских седанов возглавит Series I, а замкнет особая юбилейная версия XJ50. Также в пробеге примут участие XJ Series II Coupé и X350 XJR. Маршрут пройдет вблизи центров Jaguar Classic и Bicenter Heritage, а также гоночных трасс Гудвуд и Ле-Ман, которые сыграли важную роль в истории модели XJ и марки Jaguar.
Премьера первого поколения XJ состоялась в Париже в 1968 году. Оригинальный XJ стал последним седаном Jaguar, к разработке которого приложил руку сооснователь компании Уильям Лайонс. XJ образца 1968 года оснащался 2,8- или 4,2-литровой рядной «шестеркой», а позднее, в 1972 году, 5,3-литровым V12 с электронным зажиганием.
Читайте также: Jaguar XJ нового поколения превратят в электромобиль
Седан получил бамперы от модификации Autobiography, 20-дюймовые колеса особого дизайна, черную решетку радиатора, а также сиденья из кожи с ромбовидной строчкой. Машину предложили как с обычной, так и с удлиненной колесной базой, 340-сильным бензиновым двигателем 3.0 или 300-сильным дизелем того же объема.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
143
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые фотки, которые могли сделать только на свадьбе
- Подборка отличных анекдотов для достойного окончания недели
- В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»
- Реалии современной жизни в подборке смешных фоток
- Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
- Забавные ценники из магазинов, способные вызвать приступ смеха
- Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир
- Долой дискриминацию: известный дизайнер выпустил «шпильки» для мужчин
- «Любовь это…»: Совместное фото Трампа и Ким Чен Ына насмешило Сеть
- Всю суть украинской политики показали в одной забавной фотке
- Украинская теннисистка с юмором отреагировала на свои поражения
- Мария Захарова насмешила Сеть странной фоткой
- Попугай оригинально «наказал» хозяйку за откровенный танец
- Сеть насмешила «евробляха» ручной работы на дорогах Прикарпатья
- Умора: в США пес-беглец раскаялся и начал «трезвонить» в дверь
- И смех, и грех: белорус «нырнул» в мусоропровод ради выброшенных ключей
- Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана
- Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии
- На позитиве: десятка отличных анекдотов на утро воскресенья
- Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть
- В зоне ООС ранили одного бойца ВСУ
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
Оставьте свой комментарий