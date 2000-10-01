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Раздел: Авто  
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Эти модели машин не стоит покупать из-за низкой надежности

Эти модели машин не стоит покупать из-за низкой надежности Специалисты составили рейтинг ненадежных авто.

Главным критерием при приобретении нового транспортного средства является его надежность и долговечность. Эксперты составили рейтинг 5-ти ненадежных машин, которые начинают ломаться даже при небольшом пробеге и возрасте до 5-ти лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Лидером ТОПа стал китайский Lifan X50. У китайской машины возрастом от 5-ти лет происходят неполадки с электроникой и неисправности механических деталей салона, в том числе и дверей.

2-е место в 5-ке наиболее ненадежных транспортных средств досталось внедорожнику Chevrolet Niva. Из-за некачественных материалов отделки уже через год появляются проблемы, а через 5 лет езда становятся некомфортной. Следом оказался популярный Renault Duster. Хоть внедорожник и неприхотлив, в хорошем состоянии 5-летних моделей осталось мало.

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За ним в рейтинге расположился Chevrolet Cruze, у которого при небольшом пробеге наблюдаются сложности с некачественной автоматической трансмиссией и хрупкой трубкой охлаждения. Замыкает антирейтинг Citroen C4 II. Сообщается, что трудна конструкция усложняет ремонт, а также часто ломается коробка передач, подвеска и электроника.
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 Теги: надежность, рейтинг

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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