Раздел: Авто
Украинские патрульные будут ездить на застрахованных авто
Теперь полицейским не придется платить за ремонт машин.
Департамент патрульной полиции НПУ хочет в 2019 году купить полисы КАСКО для служебных автомобилей, сообщает «Резонанс». Сейчас патрульные полицейские ремонтируют иномарки за свой счет, а если повреждения значительные, то их совсем не ремонтируют, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
В автопарке полиции есть гибридные Toyota Prius (1 182 экз.) и Mitsubishi Outlander (238 экз.), закупленные на деньги, полученные по «Киотскому протоколу». В начале текущего месяца в ремонте находилось 146 «Приусов» и 3 «Аутлендера».
На ремонт гибридных полицейских автомобилей нет финансирования. Поэтому часть машин патрульные полицейские ремонтируют сами – в том случае, если это возможно. Если поломки серьезные, то машины вообще не ремонтируют. Правда, полиция утверждает, что машины ремонтируют за счет страховых компаний и бюджетных средств.
В результате эффективность гибридных машин по сокращению выбросов СО2 очень небольшая. Так, Prius снизили выброс CO2 всего лишь на 3% от запланированного, а Outlander - на 5%.
Читайте также: Эти модели машин не стоит покупать из-за низкой надежности
Сейчас у патрульных полицейских автомобилей нет КАСКО. Эта ситуация должна измениться в следующем году. Департамент патрульной полиции говорит, что на начало 2019 года запланирована покупка КАСКО для патрульных машин.
Департамент патрульной полиции НПУ хочет в 2019 году купить полисы КАСКО для служебных автомобилей, сообщает «Резонанс». Сейчас патрульные полицейские ремонтируют иномарки за свой счет, а если повреждения значительные, то их совсем не ремонтируют, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
В автопарке полиции есть гибридные Toyota Prius (1 182 экз.) и Mitsubishi Outlander (238 экз.), закупленные на деньги, полученные по «Киотскому протоколу». В начале текущего месяца в ремонте находилось 146 «Приусов» и 3 «Аутлендера».
На ремонт гибридных полицейских автомобилей нет финансирования. Поэтому часть машин патрульные полицейские ремонтируют сами – в том случае, если это возможно. Если поломки серьезные, то машины вообще не ремонтируют. Правда, полиция утверждает, что машины ремонтируют за счет страховых компаний и бюджетных средств.
В результате эффективность гибридных машин по сокращению выбросов СО2 очень небольшая. Так, Prius снизили выброс CO2 всего лишь на 3% от запланированного, а Outlander - на 5%.
Читайте также: Эти модели машин не стоит покупать из-за низкой надежности
Сейчас у патрульных полицейских автомобилей нет КАСКО. Эта ситуация должна измениться в следующем году. Департамент патрульной полиции говорит, что на начало 2019 года запланирована покупка КАСКО для патрульных машин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
187
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые фотки, которые могли сделать только на свадьбе
- Подборка отличных анекдотов для достойного окончания недели
- В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»
- Реалии современной жизни в подборке смешных фоток
- Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
- Забавные ценники из магазинов, способные вызвать приступ смеха
- Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир
- Долой дискриминацию: известный дизайнер выпустил «шпильки» для мужчин
- «Любовь это…»: Совместное фото Трампа и Ким Чен Ына насмешило Сеть
- Всю суть украинской политики показали в одной забавной фотке
- Украинская теннисистка с юмором отреагировала на свои поражения
- Мария Захарова насмешила Сеть странной фоткой
- Попугай оригинально «наказал» хозяйку за откровенный танец
- Сеть насмешила «евробляха» ручной работы на дорогах Прикарпатья
- Умора: в США пес-беглец раскаялся и начал «трезвонить» в дверь
- И смех, и грех: белорус «нырнул» в мусоропровод ради выброшенных ключей
- Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана
- Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии
- На позитиве: десятка отличных анекдотов на утро воскресенья
- Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть
- В зоне ООС ранили одного бойца ВСУ
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
Оставьте свой комментарий