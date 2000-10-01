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Раздел: Авто  
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Украинские патрульные будут ездить на застрахованных авто

Украинские патрульные будут ездить на застрахованных авто Теперь полицейским не придется платить за ремонт машин.

Департамент патрульной полиции НПУ хочет в 2019 году купить полисы КАСКО для служебных автомобилей, сообщает «Резонанс». Сейчас патрульные полицейские ремонтируют иномарки за свой счет, а если повреждения значительные, то их совсем не ремонтируют, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

В автопарке полиции есть гибридные Toyota Prius (1 182 экз.) и Mitsubishi Outlander (238 экз.), закупленные на деньги, полученные по «Киотскому протоколу». В начале текущего месяца в ремонте находилось 146 «Приусов» и 3 «Аутлендера».

На ремонт гибридных полицейских автомобилей нет финансирования. Поэтому часть машин патрульные полицейские ремонтируют сами – в том случае, если это возможно. Если поломки серьезные, то машины вообще не ремонтируют. Правда, полиция утверждает, что машины ремонтируют за счет страховых компаний и бюджетных средств.

В результате эффективность гибридных машин по сокращению выбросов СО2 очень небольшая. Так, Prius снизили выброс CO2 всего лишь на 3% от запланированного, а Outlander - на 5%.

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Сейчас у патрульных полицейских автомобилей нет КАСКО. Эта ситуация должна измениться в следующем году. Департамент патрульной полиции говорит, что на начало 2019 года запланирована покупка КАСКО для патрульных машин.
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 Теги: полиция, страховка

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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