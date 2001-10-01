Geely прекращает продажи модели Emgrand GT

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Geely анонсировала выпуск гибридной версии седана Emgrand GT Новинка получит приставку в названии GE и будет представлена в 9 апреля нынешнего года.

Рассекречен обновленный седан Geely Emgrand Компания Geely Motors официально рассекретила обновленный седан Geely Emgrand.

Geely представила обновленный седан Седан Emgrand GL дебютировал в Китае в 2016-м, но марка уже освежила дизайн модели.