Раздел: Авто
Geely прекращает продажи модели Emgrand GT
Продажи этого автомобиля заметно сократились в последнее время.
Китайская компания планирует изменить свою модельную линейку для рынка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В ближайшее время компания Geely собирается завершить продажи флагманского седана Emgrand GT. На замену модели придет более передовой автомобиль.
Отмечается, что продажи седана значительно сократились.
Читайте также: Эти модели машин не стоит покупать из-за низкой надежности
Как сообщает представитель автопроизводителя, во второй половине 2019 года компания планирует представить новую гибридную версию седана, которая получит название Emgrand GE.
Китайская компания планирует изменить свою модельную линейку для рынка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В ближайшее время компания Geely собирается завершить продажи флагманского седана Emgrand GT. На замену модели придет более передовой автомобиль.
Отмечается, что продажи седана значительно сократились.
Читайте также: Эти модели машин не стоит покупать из-за низкой надежности
Как сообщает представитель автопроизводителя, во второй половине 2019 года компания планирует представить новую гибридную версию седана, которая получит название Emgrand GE.
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