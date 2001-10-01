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Раздел: Авто  
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Geely прекращает продажи модели Emgrand GT

Geely прекращает продажи модели Emgrand GT Продажи этого автомобиля заметно сократились в последнее время.

Китайская компания планирует изменить свою модельную линейку для рынка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В ближайшее время компания Geely собирается завершить продажи флагманского седана Emgrand GT. На замену модели придет более передовой автомобиль.

Отмечается, что продажи седана значительно сократились.

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Как сообщает представитель автопроизводителя, во второй половине 2019 года компания планирует представить новую гибридную версию седана, которая получит название Emgrand GE.
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 Теги: Geely, Emgrand GT

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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