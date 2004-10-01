Раздел: Авто
Эксперт составил рейтинг брутальных внедорожников
В список вошли четыре серийных модели.
В мире имеется большое количество автомобилей повышенной проходимости, но не каждый из них отличается брутальностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Прежде всего автоэксперты обратили внимание на американский Jeep Grand Cherokee, который обладает суровой внешностью с прямыми линиями.
У машины имеется достаточно электронных ассистентов, а также система полного привода, благодаря которым можно преодолеть бездорожье.
Второе место досталось «баварцу» BMW X5 M. Эта машина обладает 3-литровым двигателем с мощностью 340 «лошадок». Внедорожник получил двойную радиаторную решетку, X-образные фары и новаторские технологии.
ТОП-3 замыкает американский 8-местный Chevrolet Tahoe с брутальным оформлением. Под капот машина получила 8-цилиндровый агрегат.
Читайте также: Украинские патрульные будут ездить на застрахованных авто
И последний Audi Q7 его обустроили 3-литровым бензиновым мотором с отдачей 333 «лошадки».
В мире имеется большое количество автомобилей повышенной проходимости, но не каждый из них отличается брутальностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Прежде всего автоэксперты обратили внимание на американский Jeep Grand Cherokee, который обладает суровой внешностью с прямыми линиями.
У машины имеется достаточно электронных ассистентов, а также система полного привода, благодаря которым можно преодолеть бездорожье.
Второе место досталось «баварцу» BMW X5 M. Эта машина обладает 3-литровым двигателем с мощностью 340 «лошадок». Внедорожник получил двойную радиаторную решетку, X-образные фары и новаторские технологии.
ТОП-3 замыкает американский 8-местный Chevrolet Tahoe с брутальным оформлением. Под капот машина получила 8-цилиндровый агрегат.
Читайте также: Украинские патрульные будут ездить на застрахованных авто
И последний Audi Q7 его обустроили 3-литровым бензиновым мотором с отдачей 333 «лошадки».
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