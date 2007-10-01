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Раздел: Авто  
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Водителей предупредили о новой законодательной норме

Водителей предупредили о новой законодательной норме С сегодняшнего дня за городом обязательно включать фары днем.

В полиции напомнили водителям, что с 1 октября во время движения вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"С 1 октября во время движения вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар", – говорится в сообщении патрульной полиции Украины в Facebook.

В полиции отметили, что это требование ПДД действует в период с 1 октября до 1 мая и является обязательным для выполнения в любое время суток.

Отмечается, что данное положение призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

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За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.
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 Теги: фары, закон

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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