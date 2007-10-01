Раздел: Авто
Водителей предупредили о новой законодательной норме
С сегодняшнего дня за городом обязательно включать фары днем.
В полиции напомнили водителям, что с 1 октября во время движения вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"С 1 октября во время движения вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар", – говорится в сообщении патрульной полиции Украины в Facebook.
В полиции отметили, что это требование ПДД действует в период с 1 октября до 1 мая и является обязательным для выполнения в любое время суток.
Отмечается, что данное положение призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.
Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.
Читайте также: Украинские патрульные будут ездить на застрахованных авто
За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.
В полиции напомнили водителям, что с 1 октября во время движения вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"С 1 октября во время движения вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар", – говорится в сообщении патрульной полиции Украины в Facebook.
В полиции отметили, что это требование ПДД действует в период с 1 октября до 1 мая и является обязательным для выполнения в любое время суток.
Отмечается, что данное положение призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.
Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.
Читайте также: Украинские патрульные будут ездить на застрахованных авто
За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.
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