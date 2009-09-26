Раздел: Авто
В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х
Так выглядят "гадкие утята" автопрома.
Автомобилестроение - одна из сложнейших сфер производства в мире. Производитель должен учитывать кучу различных факторов: безопасность пассажиров, конкурентные характеристики, современный дизайн и адекватную стоимость, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Естественно, что далеко не у каждого из автомобильных заводов удавалось создать удачные модели - у некоторых из них были преимущественно негативные отзывы, и это подрывало репутацию производителя. Ну а 1970е по праву считаются "Золотой эрой" неудачного автомобилестроения, и не спроста. Так, например, AMC Gremlin (на фото) выпускавшийся 1970-78 годах, был без "дворников", с излишне мощным двигателем, был неудобен в управлении и с плохой подвеской.
Chevrolet Vega (1971-77). Отличался: хрупким мотором (некоторые детали были из алюминия), большим потреблением масла (говорили, что нормальное потребление масла у автомобиля возможно только в случае буксирования его другим авто), быстро корродирующим кузовом.
Ford Pinto (1971-80). Неудачное расположение и форма топливного бака, неудачные решения по фарам, непродуманное название (в переводе с португальского - мужские гениталии).
Morris Marina (1972–80). Низкое качество сборки, плохое управление, устаревший дизайн.
Reliant Robin / Rialto (1973-2002). Просто посмотрите на это.
Austin Allegro (1974–82). Изначально имел квадратный руль, плохая сборка, быстро ржавеющий кузов.
Ford Mustang II (1974-78). Редизайн прошлой модели с более слабым двигателем. Был не популярен в первую очередь за отсутствие инноваций.
AMC Pacer (1975-80). Провальный дизайн.
Bricklin SV-1 (1975). Неудачный дизайн, некоторые части корпуса сделаны из пластика, низкая безопасность.
Triumph TR7 (1975–81). Неудачный дизайн, плохой (быстро ломающийся) двигатель, плохая электропроводка.
Chevrolet Chevette (1976-87). "Дешевый" дизайн, плохая сборка, слабые характеристики.
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FSO Polonez (1978-2002). Низкое качество сборки, быстрый износ деталей.
Автомобилестроение - одна из сложнейших сфер производства в мире. Производитель должен учитывать кучу различных факторов: безопасность пассажиров, конкурентные характеристики, современный дизайн и адекватную стоимость, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Естественно, что далеко не у каждого из автомобильных заводов удавалось создать удачные модели - у некоторых из них были преимущественно негативные отзывы, и это подрывало репутацию производителя. Ну а 1970е по праву считаются "Золотой эрой" неудачного автомобилестроения, и не спроста. Так, например, AMC Gremlin (на фото) выпускавшийся 1970-78 годах, был без "дворников", с излишне мощным двигателем, был неудобен в управлении и с плохой подвеской.
Chevrolet Vega (1971-77). Отличался: хрупким мотором (некоторые детали были из алюминия), большим потреблением масла (говорили, что нормальное потребление масла у автомобиля возможно только в случае буксирования его другим авто), быстро корродирующим кузовом.
Ford Pinto (1971-80). Неудачное расположение и форма топливного бака, неудачные решения по фарам, непродуманное название (в переводе с португальского - мужские гениталии).
Morris Marina (1972–80). Низкое качество сборки, плохое управление, устаревший дизайн.
Reliant Robin / Rialto (1973-2002). Просто посмотрите на это.
Austin Allegro (1974–82). Изначально имел квадратный руль, плохая сборка, быстро ржавеющий кузов.
Ford Mustang II (1974-78). Редизайн прошлой модели с более слабым двигателем. Был не популярен в первую очередь за отсутствие инноваций.
AMC Pacer (1975-80). Провальный дизайн.
Bricklin SV-1 (1975). Неудачный дизайн, некоторые части корпуса сделаны из пластика, низкая безопасность.
Triumph TR7 (1975–81). Неудачный дизайн, плохой (быстро ломающийся) двигатель, плохая электропроводка.
Chevrolet Chevette (1976-87). "Дешевый" дизайн, плохая сборка, слабые характеристики.
Читайте также: Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
FSO Polonez (1978-2002). Низкое качество сборки, быстрый износ деталей.
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