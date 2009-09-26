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Раздел: Авто  
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В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х

В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-хТак выглядят "гадкие утята" автопрома.

Автомобилестроение - одна из сложнейших сфер производства в мире. Производитель должен учитывать кучу различных факторов: безопасность пассажиров, конкурентные характеристики, современный дизайн и адекватную стоимость, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Естественно, что далеко не у каждого из автомобильных заводов удавалось создать удачные модели - у некоторых из них были преимущественно негативные отзывы, и это подрывало репутацию производителя. Ну а 1970е по праву считаются "Золотой эрой" неудачного автомобилестроения, и не спроста. Так, например, AMC Gremlin (на фото) выпускавшийся 1970-78 годах, был без "дворников", с излишне мощным двигателем, был неудобен в управлении и с плохой подвеской.

Chevrolet Vega (1971-77). Отличался: хрупким мотором (некоторые детали были из алюминия), большим потреблением масла (говорили, что нормальное потребление масла у автомобиля возможно только в случае буксирования его другим авто), быстро корродирующим кузовом.
В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х

Ford Pinto (1971-80). Неудачное расположение и форма топливного бака, неудачные решения по фарам, непродуманное название (в переводе с португальского - мужские гениталии).
В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х

Morris Marina (1972–80). Низкое качество сборки, плохое управление, устаревший дизайн.
В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х

Reliant Robin / Rialto (1973-2002). Просто посмотрите на это.
В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х

Austin Allegro (1974–82). Изначально имел квадратный руль, плохая сборка, быстро ржавеющий кузов.
В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х

Ford Mustang II (1974-78). Редизайн прошлой модели с более слабым двигателем. Был не популярен в первую очередь за отсутствие инноваций.
В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х

AMC Pacer (1975-80). Провальный дизайн.
В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х

Bricklin SV-1 (1975). Неудачный дизайн, некоторые части корпуса сделаны из пластика, низкая безопасность.
В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х

Triumph TR7 (1975–81). Неудачный дизайн, плохой (быстро ломающийся) двигатель, плохая электропроводка.
В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х

Chevrolet Chevette (1976-87). "Дешевый" дизайн, плохая сборка, слабые характеристики.
В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х


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FSO Polonez (1978-2002). Низкое качество сборки, быстрый износ деталей.
В Сети собрали самые неудачные автомобили 70-х
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 Теги: автомобили, неудачные, 1970-е

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Сегодня, 10:32 » Автор: Алена Шимко
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