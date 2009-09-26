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Раздел: Авто  
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Audi анонсировала спортивную новинку

Audi анонсировала спортивную новинкуПремьера состоится 2 октября.

Подразделение Audi Sport анонсировало на официальной странице в Facebook некую новинку, которую рассекретят на автосалоне в Париже, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Судя по всему, 2 октября в Париже компания покажет спецверсию Audi R8.

Судя по аэродинамическим элементам на бампере, речь может идти об обновлении гоночного спорткара Audi R8 LMS. Логотип Audi на капоте вместо решетки также является признаком того, что это R8. Потенциально, именно спортивная модификация может стать предвестником новой версии.

Скорее всего, изменения сведутся к иным по форме и дизайну передним и задним бамперам, доработке фар и фонарей и прочим мелким корректировкам облика. В салоне также не должно быть существенных перемен.

Ожидать, что автомобиль получит твин-турбо 2,9-литровый V6 от новых RS4 Avant и RS5, не приходится, поскольку в Audi официально заявили, что не будут отказываться от 5,2-литрового V10 в пользу моторов меньшего объема.

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Нынешний Audi R8 Spyder в топовой модификации Plus оснащается 5,2-литровым «атмосферником» V10 мощностью 610 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,3 секунды. Максимальная скорость - 328 км/ч.
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 Теги: Audi, спорткар, тизер

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Сегодня, 11:50 » Автор: Алена Шимко
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