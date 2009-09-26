Раздел: Авто
В Сети рассказали о новой хитрости "евробляхеров"
Ситуация с евробляхами доходит до абсурда.
Украинцы уже смирились с тем, что «евробляхи» заполонили дороги страны, но теперь их пользователи придумали новую хитрость, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Владельцы евроблях ездят на «липовых» номерах. Они пошли на такую наглость через полное нежелание власти и полиции решать вопрос с евроавтомобилями, которые и без того находятся в стране незаконно.
При полном попустительстве властей, ситуация с евробляхами доходит до абсурда. По этой причине уже не только появляются рукописные номерные знаки на картонке, но и подделки под реальные еврономера и прочее.
Читайте также: Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»
Затягивание с решением этого вопроса приводит к серьезным последствиям для рынка. По нашим данным, в августе еврономера занимали 19% рынка б/у автомобилей. Это близко к катастрофе и совершенно нечестно по отношению к тем, кто покупает авто с уплатой налогов …
Украинцы уже смирились с тем, что «евробляхи» заполонили дороги страны, но теперь их пользователи придумали новую хитрость, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Владельцы евроблях ездят на «липовых» номерах. Они пошли на такую наглость через полное нежелание власти и полиции решать вопрос с евроавтомобилями, которые и без того находятся в стране незаконно.
При полном попустительстве властей, ситуация с евробляхами доходит до абсурда. По этой причине уже не только появляются рукописные номерные знаки на картонке, но и подделки под реальные еврономера и прочее.
Читайте также: Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»
Затягивание с решением этого вопроса приводит к серьезным последствиям для рынка. По нашим данным, в августе еврономера занимали 19% рынка б/у автомобилей. Это близко к катастрофе и совершенно нечестно по отношению к тем, кто покупает авто с уплатой налогов …
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