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Раздел: Авто  
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Nissan Qashqai получил новый турбированный мотор

Nissan Qashqai получил новый турбированный моторНовая версия будет доступна в двух вариантах.

Компания Nissan сообщила, что кроссовер Qashqai теперь доступен с новым 1,3-литровым бензиновым турбированным двигателем совместной разработки Renault-Nissan-Daimler. Впрочем, это касается только европейского рынка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.

Данный мотор заменит старые 1,2-, а также 1,6-лировую версии, которые развивали соответственно 113 и 161 лошадиные силы. Соответственно новая версия будет доступна в двух вариантах - на 138 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента, а также на 158 л.с. и 260 Нм.

Главное преимущество нового двигателя в его экологичности и экономичности. Он выделяет меньше вредных газов, а средний расход составляет всего около 5,5 литров на 100 километров пути.

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Сейчас обе версии предлагаются с 6-ступенчатой механической коробкой, но уже с ноября в продажу поступят Qashqai с 7-ступенчатой автоматической КПП с двойным сцеплением для более мощного варианта мотора. Причем «автомат» добавит к этой комплектации еще 10 Нм крутящего момента.

Независимо от выбора коробки или мощности двигателя, данные модели предлагаются только с передним приводом.
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 Теги: Nissan Qashqai, турбированный мотор

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Сегодня, 19:44 » Автор: Едгар Букмирза
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