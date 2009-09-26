Раздел: Авто
Rolls-Royce Cullinan превратили в бронированный лимузин
Длина обычного Rolls-Royce Cullinan составляет 5341 миллиметр.
Немецкая компания Klassen, специализирующаяся на доработке машин премиум-класса, представила новый проект - бронированный лимузин на базе внедорожника Rolls-Royce Cullinan. За 1,8 миллиона евро (136,9 миллиона рублей) фирма готова растянуть машину на метр и усилить ее броней, выдерживающей обстрел из автомата Калашникова и снайперских винтовок пулями со стальными термоупрочненными сердечниками.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
После вмешательства специалистов Klassen внедорожник будет насчитывать в длину 6357 миллиметров. Колесная база также вырастет на 1016 миллиметров. Машину предложено оснащать дополнительной перегородкой заднего пассажирского отсека, мультимедийным комплексом на базе моноблока Apple iMac, аудиосистемой Bang & Olufsen, фоновой подсветкой и бронированной панорамной крышей.
Техническая начинка, вероятно, остается без изменений. В движение растянутый Rolls-Royce будет приводить твин-турбо двигатель V12 объемом 6,75 литра, выдающий 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента. Коробка - восьмидиапазонный «автомат».
Читайте также: Внедорожник Rolls-Royce Cullinan видели на тестах
Помимо Cullinan, Klassen может усилить броней и растянуть Bentley Bentayga (+580 миллиметров), Range Rover Autobiography (+580 или 1016 миллиметров), Cadillac Escalade или Mercedes-Benz G-Class.
Немецкая компания Klassen, специализирующаяся на доработке машин премиум-класса, представила новый проект - бронированный лимузин на базе внедорожника Rolls-Royce Cullinan. За 1,8 миллиона евро (136,9 миллиона рублей) фирма готова растянуть машину на метр и усилить ее броней, выдерживающей обстрел из автомата Калашникова и снайперских винтовок пулями со стальными термоупрочненными сердечниками.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
После вмешательства специалистов Klassen внедорожник будет насчитывать в длину 6357 миллиметров. Колесная база также вырастет на 1016 миллиметров. Машину предложено оснащать дополнительной перегородкой заднего пассажирского отсека, мультимедийным комплексом на базе моноблока Apple iMac, аудиосистемой Bang & Olufsen, фоновой подсветкой и бронированной панорамной крышей.
Техническая начинка, вероятно, остается без изменений. В движение растянутый Rolls-Royce будет приводить твин-турбо двигатель V12 объемом 6,75 литра, выдающий 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента. Коробка - восьмидиапазонный «автомат».
Читайте также: Внедорожник Rolls-Royce Cullinan видели на тестах
Помимо Cullinan, Klassen может усилить броней и растянуть Bentley Bentayga (+580 миллиметров), Range Rover Autobiography (+580 или 1016 миллиметров), Cadillac Escalade или Mercedes-Benz G-Class.
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