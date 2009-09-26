Rolls-Royce Cullinan превратили в бронированный лимузин

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Снижать цену производитель также не хочет.

Rolls-Royce работала над кроссовером Cullinan на протяжении последних трёх лет

В интернете недавно появились новые шпионские фотографии кроссовера Rolls-Royce Cullinan.

Rolls-Royce Cullinan построят на новой алюминиевой архитектуре, на которой в будущем будут строиться все модели бренда.