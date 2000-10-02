Раздел: Авто
Сотрудник музея показал эскизы уникальных моделей ЗАЗ
Серийное производство этих машин так и не было налажено.
Элегантные родстеры, кабриолеты и спортивные купе с футуристическим дизайном, даже спорткар с дверями типа крыло чайки... Жаль, что для реализации руководство выбрало совсем другие проекты! Украинские дизайнеры в 1960-х были ничем не хуже американских, однако пока Ford, Buick и Cadillac ежегодно удивляли публику новыми шоу-карами, разработки советских авто-архитекторов дальше рисунков и модель-макетов не шли и годами собирали пыль в забытых архивах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDriving.
Однако кое-что из коллекции Запорожского Автозавода удалось уберечь энтузиастам и один из них поделился этими эскизами в Facebook.
Исторические фотографии концептов "Запорожец" опубликовал на своей странице в Facebook директор запорожского музея оружия Роман Акбаш. А собрал эту уникальную коллекцию дизайнер ЗАЗ Леонид Левит.
Изображения свидетельствуют, что дизайнеры ЗАЗ 1960-х годов предлагали немало интересных и смелых решений в своих проектах, однако почти ничего из этого мы не увидели на серийных моделях.
Читайте также: Водителей предупредили о новой законодательной норме
Большинство автомобилей выполнены в американском стиле с огромными плавниками сзади и прозрачными кабинами "Аквариум". Причем для многих проектов кузов предлагалось изготавливать из инновационного по тем временам стеклопластика.
Элегантные родстеры, кабриолеты и спортивные купе с футуристическим дизайном, даже спорткар с дверями типа крыло чайки... Жаль, что для реализации руководство выбрало совсем другие проекты! Украинские дизайнеры в 1960-х были ничем не хуже американских, однако пока Ford, Buick и Cadillac ежегодно удивляли публику новыми шоу-карами, разработки советских авто-архитекторов дальше рисунков и модель-макетов не шли и годами собирали пыль в забытых архивах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDriving.
Однако кое-что из коллекции Запорожского Автозавода удалось уберечь энтузиастам и один из них поделился этими эскизами в Facebook.
Исторические фотографии концептов "Запорожец" опубликовал на своей странице в Facebook директор запорожского музея оружия Роман Акбаш. А собрал эту уникальную коллекцию дизайнер ЗАЗ Леонид Левит.
Изображения свидетельствуют, что дизайнеры ЗАЗ 1960-х годов предлагали немало интересных и смелых решений в своих проектах, однако почти ничего из этого мы не увидели на серийных моделях.
Читайте также: Водителей предупредили о новой законодательной норме
Большинство автомобилей выполнены в американском стиле с огромными плавниками сзади и прозрачными кабинами "Аквариум". Причем для многих проектов кузов предлагалось изготавливать из инновационного по тем временам стеклопластика.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
492
0
Также советуем посмотреть
- Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия
- Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
- Пережить понедельник: подборка отличных анекдотов на вечер
- Украина отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула
- Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты
- Типичные российские города в уморительных фотках
- Приколы от офисных работников с хорошей фантазией
- Верный друг: кролик прославился, помогая кошке выбраться из ловушки
- На Донбассе подорвался БТР с террористами, - ГУР
- Сеть насмешила реакция собаки на «наказание» хозяина
- Кто станет президентом Украины
- Японцы нашли лифту нелепое применение
- Тимошенко как официальный представитель Газпрома
- Медведица оставила американца без посылки
- Тимошенко, Газпром та інтереси Кремля
- Странный мотылек стал новым интернет-мемом
- Сеть озадачила странная детская задачка
- Про синхронізацію роботи Луганської ТЕС
- Дело не в том, что экономика России рухнет
- Соцсети подняли на смех книгу «мудростей от Путина»
- Переговоры с МВФ имени Шредингера
- Поклонникам боев без правил пришлось смотреть мультик о свинке Пеппе
- Что показала акция «Ночь на Банковой»
- В Николаеве директор рынка избил депутата
- Вот это фантазия: росСМИ отыскали связь между киевской «синей рукой» и фашистами
- Ликвидация «Нафтогаза» и Тимошенко
- На Донетчине построили 190-метровую телевышку
- Сеть насмешил Путин, «зачитавшийся» томиком Пушкина
- В преддверии президентских выборов нас пугают реваншем
- В Украине стартовал осенний призыв на срочную службу
Оставьте свой комментарий