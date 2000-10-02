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Раздел: Авто  
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Сотрудник музея показал эскизы уникальных моделей ЗАЗ

Сотрудник музея показал эскизы уникальных моделей ЗАЗ Серийное производство этих машин так и не было налажено.

Элегантные родстеры, кабриолеты и спортивные купе с футуристическим дизайном, даже спорткар с дверями типа крыло чайки... Жаль, что для реализации руководство выбрало совсем другие проекты! Украинские дизайнеры в 1960-х были ничем не хуже американских, однако пока Ford, Buick и Cadillac ежегодно удивляли публику новыми шоу-карами, разработки советских авто-архитекторов дальше рисунков и модель-макетов не шли и годами собирали пыль в забытых архивах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDriving.

Однако кое-что из коллекции Запорожского Автозавода удалось уберечь энтузиастам и один из них поделился этими эскизами в Facebook.

Исторические фотографии концептов "Запорожец" опубликовал на своей странице в Facebook директор запорожского музея оружия Роман Акбаш. А собрал эту уникальную коллекцию дизайнер ЗАЗ Леонид Левит.

Изображения свидетельствуют, что дизайнеры ЗАЗ 1960-х годов предлагали немало интересных и смелых решений в своих проектах, однако почти ничего из этого мы не увидели на серийных моделях.

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Большинство автомобилей выполнены в американском стиле с огромными плавниками сзади и прозрачными кабинами "Аквариум". Причем для многих проектов кузов предлагалось изготавливать из инновационного по тем временам стеклопластика.

Сотрудник музея показал эскизы уникальных моделей ЗАЗ
Сотрудник музея показал эскизы уникальных моделей ЗАЗ
Сотрудник музея показал эскизы уникальных моделей ЗАЗ
Сотрудник музея показал эскизы уникальных моделей ЗАЗ
Сотрудник музея показал эскизы уникальных моделей ЗАЗ
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 Теги: ЗАЗ, прототипы

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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