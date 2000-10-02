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Названы главные уловки при продаже машин в автосалоне

Названы главные уловки при продаже машин в автосалоне

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Сотрудник музея показал эскизы уникальных моделей ЗАЗ Серийное производство этих машин так и не было налажено.