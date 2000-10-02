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Раздел: Авто  
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Названы главные уловки при продаже машин в автосалоне

Названы главные уловки при продаже машин в автосалоне Дилеры умудряются обманывать своих клиентов разными методами.

Автомобильные эксперты решили составить ТОП самых популярных хитростей, которыми выманивают лишние деньги при покупке транспортного средства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

При приобретении новой машины стоит обращать внимание на ценообразование. Рекламные цены и неоправданные скидки могут оказаться только приманкой для доверчивого клиента.

Нельзя верить тому, что интересующей модели в салоне нет, и ни в коем случае не следует соглашаться на заказ автомобиля, внося для этого аванс. Если вы соглашаетесь на покупку этого транспорта и предоплату, салон впоследствии может увеличить цену, аргументируя это изменением курса валют, повышением цен производителем или другими факторами, как бы не зависящими от него, и покупателю не остается другого выхода, как приобрести выбранное авто, но цена при этом может значительно отличаться от первоначальной.

Автомобили со скидками могут иметь дефекты, о чем обязаны сообщать сотрудники автосалона.

Следует насторожиться, если дилер предлагает клиенту купить опцию поддержки на дорогах, которая на самом деле должна предоставляться бесплатно многими машиностроителями.

Дилеры заинтересованы в том, чтобы клиент совершил покупку, поэтому многие предлагают “нулевое” техобслуживание в подарок. Следует знать, что эта процедура не обязательна для большинства современных автомобилей.

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Также встречались случаи, когда вместе с машиной предлагают путевку на отдых бесплатно, но зачастую в нее входит только проживание в отеле, а все остальное должен оплатить клиент.
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 Теги: продажа авто, хитрости

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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