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Раздел: Авто  
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КрАЗ представил необычный трансформер

КрАЗ представил необычный трансформер Самосвал предназначен для стран Латинской Америки.

Новый самосвал для аграриев КрАЗ-65053 (6х4) укомплектован нестандартным кузовом на 22 м куб., которые ранее на кременчугские грузовики не устанавливался, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Его изюминка – в оригинальной конструкции бортов – расположенные в два яруса они могут открываться в разных направлениях. Это особенно облегчает погрузку и разгрузку. Высота бортов – 1,5 м.

Бортовая платформа изготовлена на Заводе специального оборудования в с. Ирклиев Черкасской области.

А теперь о самом интересном. Самосвал КрАЗ-65053 (6х4) предназначен для рынка Латинской Америки. Партия новых машин будет поставлена по заказу тамошнего госпредприятия, которое специализируется на экспорте апельсинов и лимонов.

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Машины закуплены на средства Международного фонда развития сельского хозяйства.

КрАЗ представил необычный трансформер
КрАЗ представил необычный трансформер
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 Теги: КрАЗ, премьера

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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