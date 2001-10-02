Раздел: Авто
КрАЗ представил необычный трансформер
Самосвал предназначен для стран Латинской Америки.
Новый самосвал для аграриев КрАЗ-65053 (6х4) укомплектован нестандартным кузовом на 22 м куб., которые ранее на кременчугские грузовики не устанавливался, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Его изюминка – в оригинальной конструкции бортов – расположенные в два яруса они могут открываться в разных направлениях. Это особенно облегчает погрузку и разгрузку. Высота бортов – 1,5 м.
Бортовая платформа изготовлена на Заводе специального оборудования в с. Ирклиев Черкасской области.
А теперь о самом интересном. Самосвал КрАЗ-65053 (6х4) предназначен для рынка Латинской Америки. Партия новых машин будет поставлена по заказу тамошнего госпредприятия, которое специализируется на экспорте апельсинов и лимонов.
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Машины закуплены на средства Международного фонда развития сельского хозяйства.
Новый самосвал для аграриев КрАЗ-65053 (6х4) укомплектован нестандартным кузовом на 22 м куб., которые ранее на кременчугские грузовики не устанавливался, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Его изюминка – в оригинальной конструкции бортов – расположенные в два яруса они могут открываться в разных направлениях. Это особенно облегчает погрузку и разгрузку. Высота бортов – 1,5 м.
Бортовая платформа изготовлена на Заводе специального оборудования в с. Ирклиев Черкасской области.
А теперь о самом интересном. Самосвал КрАЗ-65053 (6х4) предназначен для рынка Латинской Америки. Партия новых машин будет поставлена по заказу тамошнего госпредприятия, которое специализируется на экспорте апельсинов и лимонов.
Читайте также: Названы главные уловки при продаже машин в автосалоне
Машины закуплены на средства Международного фонда развития сельского хозяйства.
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