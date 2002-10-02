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Раздел: Авто  
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В Лас-Вегасе представили инновационный электромобиль Chrysler

В Лас-Вегасе представили инновационный электромобиль Chrysler Концепт машины отличается инновационным дизайном.

Концерн FCA принял решение о серийном производстве концепта Chrysler Portal, чья официальная премьера состоялась в 2017 году во время выставки Consumer Electronics Show (CES), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Chrysler Portal Concept – это полностью электрический минивэн с системой автономного вождения. В линейке Chrysler он заменит седан Chrysler 300, продажи которого в последние годы постоянно снижаются.

Вряд ли серийный Chrysler Portal получит систему автономного вождения, скорее всего какие-то ее элементы. Почему мы так думаем? Потому, что Chrysler только начал разрабатывать подобную систему, а Portal появится в продаже в 2020 году. За один год вряд ли сделают серьезный прорыв в беспилотных автомобильных технологиях.

Внешне серийный Portal будет немного отличаться от своего концепта, но пока об этом нет никакой конкретной информации. Лично нам нравится дизайн концепта, поэтому мы за то, чтобы изменения были минимальными.

Portal Concept имеет большую батарею емкостью 100 кВт-ч. На одной подзарядке батареи он может проехать 400 км. Надеемся, что серийная версия сохранит такой запас хода.

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Если Portal успешно выйдет на рынок, то это может стать шагом к возрождению технологического лидерства Chrysler. На что способна эта компания – показал новейший Chrysler Pacifica Hybrid.

В Лас-Вегасе представили инновационный электромобиль Chrysler
В Лас-Вегасе представили инновационный электромобиль Chrysler
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 Теги: Chrysler Portal, электромобиль

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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